Genshin Impact 2.7, ecco la nuova data (e domani arriva una sorpresa)

Genshin Impact è gioco che si sta preparando a una valanga di novità, grazie all’arrivo ormai imminente dell’attesa versione 2.7.

Il free-to-play prodotto e sviluppato da miHoYo e che ha ispirato anche a giochi come Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon) promette infatti di ricevere un gran numero di contenuti inediti tutti da giocare.

Dopo vari regali gratis molto interessanti per farsi perdonare dall’attesa, il publisher cinese è ora pronto al grande salto.

Ora, mentre i giocatori già fantasticano sulle prime informazioni circa la versione 3.0, sembra proprio che maggio sarà un mese altrettanto interessante per la community.

Come riportato anche da GamesRadar, l’aggiornamento 2.7 di Genshin Impact ha una nuova data di uscita dopo il suo ritardo: l’update arriverà martedì 31 maggio, con un reveal atteso per la giornata di domani, 20 maggio, via live streaming.

Lo sviluppatore Hoyoverse ha confermato l’aggiornamento della data di lancio in giornata. Lo studio di sviluppo ha inoltre affermato che la durata della versione 2.7 dovrebbe essere di sei settimane.

Il lancio dell’aggiornamento 2.8 è previsto quindi per il 13 luglio 2022, mentre l’evento Spices from the West attualmente in corso continuerà fino al 7 giugno come previsto inizialmente.

Secondo la precedente dichiarazione di Hoyoverse, il compenso settimanale per il ritardo dell’aggiornamento 2.7 sarà modificato, quindi aspettatevi 400 Primogems in più per mercoledì 25 maggio.

Come al solito, poco prima del lancio dell’aggiornamento ci sarà la consueta manutenzione straordinaria che inizierà intorno alla mezzanotte e durare circa cinque ore.

In vista di questa importante patch, miHoYo ha comunque già svelato un nuovo personaggio in arrivo, che probabilmente sarà disponibile solo con la versione 2.8.

Ma non solo: per quanto riguarda il futuro del gioco, sarebbero infatti state già scoperte le proprietà di Dendro in combinazione con altri elementi.

Infine, resta ancora da chiarire il destino della versione del gioco prevista su console Nintendo Switch, visto che ad oggi l’edizione per la piattaforma ibrida è ancora avvolta nel mistero.