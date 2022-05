Genshin Impact, una sorpresa in vista dell’aggiornamento 2.7

Genshin Impact è gioco davvero enorme, grazie anche e soprattutto ai continui aggiornamenti che rendono il mondo sempre più grande: a questi andrà presto a sommarsi una sorpresa che anticiperà l’arrivo dell’attesa versione 2.7.

Il free-to-play prodotto e sviluppato da miHoYo e che ha ispirato anche a titoli come Zelda Breath of the Wild promette infatti di ricevere un rilancio a modo.

Dopo la promessa di alcuni regali gratis davvero molto interessanti per farsi perdonare dall’attesa, il publisher cinese ha ora svelato un’ulteriore e gradita aggiunta.

Come riportato anche da GamesRadar, è stato infatti annunciato il nuovo personaggio di Genshin Impact, Shikanoin Heizou, confermando che una nuova unità Anemo arriverà presto a Inazuma.

Heizou, come è stato subito ribattezzato dalla comunità occidentale di Genshin, è un detective della Commissione Tenryou di Inazuma.

Non è mai stato mostrato o menzionato direttamente nel gioco, ma sembra essere una figura abbastanza nota a Inazuma: una battuta del personaggio Kamisato Ayato, descrive infatti Heizou come un detective molto abile che «la Commissione Tenryou è incredibilmente fortunata ad avere».

Un post più approfondito su Facebook include anche una battuta di Heizou: «Le persone sono impressionate dalla sua intuizione affilata come un rasoio, pensando che la sua capacità di ragionamento e la sua efficienza siano divine».

Shikanoin Heizou ‧ Analytical Harmony

Detective of the Tenryou Commission A young detective from the Tenryou Commission. Free-spirited and unruly, but cheerful and lively.#GenshinImpact pic.twitter.com/rmHuQ6egKt — Genshin Impact (@GenshinImpact) May 16, 2022

Sappiamo al momento che Heizou utilizza Anemo, ma per il resto le sue abilità di combattimento sono un enorme punto interrogativo.

La spada corta legata alla vita potrebbe far pensare che sia molto abile con le lame, ma è possibile che sia un dettaglio puramente decorativo e che l’eroe brandisca un altro tipo di arma.

Ricordiamo che l’aggiornamento 2.7 è il prossimo update importante di Genshin Impact, di cui è stata recentemente annunciata la data di uscita definitiva.

Purtroppo, però, è ancora tutto da chiarire il destino della versione del gioco su console Nintendo Switch: l’edizione per la piattaforma ibrida è ancora oggi avvolta nel mistero.