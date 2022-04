Genshin Impact 2.7 è stato ufficialmente rinviato (ma spunta il primo trailer)

Le indiscrezioni emerse nelle scorse giornate per Genshin Impact, sfortunatamente per i fan che speravano in novità diverse, alla fine si sono rivelate esatte: miHoYo ha infatti confermato che l’aggiornamento 2.7 è stato rinviato.

Gli sviluppatori non hanno confermato quali sono state le cause di questa decisione, né hanno rilasciato una nuova data ufficiale, motivo per il quale sarà necessario attendere ulteriori informazioni per il futuro di Genshin Impact (potete acquistare tanti prodotti a tema su Amazon).

Del resto, un indizio era già emerso dallo stesso team di sviluppo, che aveva spostato la data di un evento curiosamente proprio quando sarebbe dovuto arrivare l’aggiornamento 2.7, un segnale importante che la decisione era nell’aria.

Pur non essendo arrivate ulteriori comunicazioni ufficiali sull’argomento, i fan sospettano che il vero motivo di questa decisione sia legato alla pandemia, che nel territorio cinese ha causato nuovamente non pochi problemi.

In ogni caso, miHoYo ha sottolineato che i fan potranno aspettarsi un’adeguata compensazione, il che significa un probabile arrivo di Primogems gratuite, ma che per avere tutti i dettagli sulle novità e sulla nuova data di lancio sarà necessario avere pazienza.

We will provide the corresponding information to Travelers as soon as possible.

We sincerely apologize for the inconvenience caused. Thank you for your support and understanding along this journey.

— Genshin Impact (@GenshinImpact) April 29, 2022