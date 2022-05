Genshin Impact, i fan si sono riuniti in preghiera per avere le Primogems

I giocatori di Genshin Impact sanno quanto le Primogems siano preziose, e a volte sono disposti a tutti pur di ottenerne alcune.

La valuta che muove il mondo di Genshin Impact, che potete apprezzare anche con numerosi gadget su Amazon, serve soprattutto a vincere le lotterie per i nuovi personaggi.

Quelle che, ad ogni aggiornamento, inseriscono personaggi inediti da sbloccare. Come nell’update 2.7, di cui finalmente c’è una data precisa.

E non solo, perché i fan hanno avuto la possibilità di scoprire anche le prime informazioni in anteprima sull’aggiornamento 3.0 di Genshin Impact.

Collezionare Primogems è difficile e lo sappiamo, ma un gruppo di fan del gioco ad una recente convention ha deciso di fare qualcosa di particolare.

Come riporta PCGamesN, i cosplayer di Genshin Impact presenti al Fananime hanno deciso di pregare tutti insieme per avere delle Primogems.

E, ovviamente, non l’hanno fatto in modo “normale”. Come se già non fosse strano pregare per avere una valuta virtuale di un videogioco, i cosplayer l’hanno fatto… pregando un altro cosplayer vestito da Primogem.

Visto che è già strano scriverlo, ecco un contributo da Twitter:

Il gruppo di cosplayer, vestiti ovviamente da personaggi di Genshin Impact, si sono raggruppati attorno a un altro cosplayer che girovagava in forma di gigantesca Primogem.

Uno dei cosplayer, TheMochaMegan, ha raccontato che la preghiera è stata un momento spontaneo. Semplicemente, ad un certo punto diversi cosplayer sono corsi verso l’uomo-Primogem e si sono inginocchiati in adorazione.

Il tutto mentre, in adorazione, il gruppo di cosplayer ha chiesto di poter vincere più facilmente le lotterie 50/50, quelle relative ai banner dei nuovi (e più ambiti) personaggi.

Un altro modo per avere delle Primogems è acquistare la sedia da gaming di Genshin Impact. Davvero, non stiamo scherzando.

Se volete ottenerle nel modo più semplice possibile, e classico, ecco la nostra guida per ottenere tante Primogems semplicemente giocando.