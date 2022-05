Genshin Impact uscirà davvero su Switch? miHoYo ha novità importanti

Genshin Impact fu annunciato in uscita non solo su console PlayStation, PC e dispositivi mobile, ma miHoYo aveva anche svelato come fosse in sviluppo anche una versione dedicata a Nintendo Switch.

Sono ormai passati quasi due anni dal lancio ufficiale del free-to-play che ha conquistato il mondo, ma la versione per la console ibrida di Nintendo (potete acquistare il modello OLED su Amazon) è rimasta avvolta nel mistero, lasciando pensare che tale edizione non sarebbe mai arrivata.

Anche l’ultimo trailer dedicato ad Ayato e Ayaka ha alimentato i dubbi della community, dato che era stata rimossa per errore la dicitura relativa all’uscita per Switch.

Tuttavia, nonostante la totale assenza di informazioni dal lancio del titolo, sembra che lo sviluppo non si sia mai interrotto: miHoYo ha infatti confermato che Genshin Impact uscirà davvero sulla console Nintendo.

In una breve dichiarazione rilasciata a GoNintendo, il global PR specialist di miHoYo ha infatti confermato che l’uscita del free-to-play è ancora prevista per la piattaforma ibrida della casa di Kyoto.

Tuttavia, al momento gli sviluppatori non sono in grado di fornire ulteriori dettagli, suggerendo però di tenere gli occhi aperti per ulteriori novità nei prossimi giorni.

Xin Yang di miHoYo ha infatti confermato che la versione Switch di Genshin Impact «è ancora in sviluppo» e che la compagnia sarà in grado di svelare informazioni aggiuntive soltanto quando il loro progresso sarà in grado di permetterlo.

L’edizione per i fan Nintendo sembrerebbe dunque essere ancora ben lontana dall’essere pronta, ma in ogni caso si tratta di una conferma importante: Genshin Impact Switch non è stato cancellato e i fan dovranno semplicemente avere molta pazienza.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sull’arrivo del free-to-play, i giocatori potranno ingannare l’attesa con il suo clone, disponibile anche su Switch.

La community è invece ancora in attesa di scoprire quale sarà la data ufficiale dell’aggiornamento 2.7, dopo il rinvio a sorpresa annunciato dagli sviluppatori: sembra che la nuova versione non uscirà prima del 7 giugno.