Genshin Impact 2.5, abbiamo una prima data (ed è importante)

I giocatori di Genshin Impact attendono a braccia aperte il nuovo aggiornamento che porterà il gioco alla versione 2.5, con tanto di extra e bonus gratuiti oltre a nuove skin gratis.

Il free-to-play di miHoYo ispirato vagamente a Zelda Breath of the Wild sta infatti per ricevere una nuova mole di contenuti, alcuni dei quali leakati nei giorni scorsi.

Si è infatti parlato di un “quartetto” in arrivo davvero niente male, sebbene le vere bombe a quanto pare saranno rese note solo tra pochi giorni.

Mentre i leaker non sembrano passarsela troppo bene in questi giorni, miHoYo sembra abbia deciso di tenere un importante live streaming durante la giornata di venerdì prossimo.

Come riportato anche da VG247, secondo autorevoli leaker all’interno della comunità di Genshin Impact, il livestream ufficiale per l’aggiornamento della versione 2.5 è previsto per questo venerdì, 4 febbraio.

La tempistica corrisponde alle ipotesi degli appassionati, sebbene non è ancora stato reso noto cosa porterà di fatto questa nuova versione del gioco.

La prima e più nota aggiunta in arrivo nella versione 2.5 è ovviamente Yae Miko, sebbene si ipotizza anche un nuovo incontro con il boss Raiden Shogun.

Chiaramente, aspettiamo che arrivino le prime informazioni ufficiali da parte dello sviluppatore cinese prima di poter valutare a modo questo ennesimo update..

Del resto, parliamo del titolo più discusso su Twitter di tutto il 2021, cosa questa che rende il gioco uno dei più seguiti degli ultimi mesi.

