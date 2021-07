Genshin Impact è “entusiasmante” su PS5 (e c’è un perché)

Genshin Impact sta ottenendo in queste settimane la popolarità nei mesi scorsi, specie per una nuova infornata di contenuti davvero all’altezza.

Al di fuori della somiglianza con il capolavoro targato Nintendo, Zelda: Breath of the Wild, il gioco sviluppato da miHoYo è in procinto di offrire ai giocatori grandi novità.

Il titolo sta infatti per ricevere un update che promette di rivoluzionare il gioco come mai prima d’ora, con contenuti inediti, zone esplorabili extra e molto altro ancora.

Portando infatti Genshin Impact alla cosiddetta versione 2.0, l’update aggiungerà un gran numero di bonus nuovi di zecca.

Liyue

Genshin Impact è disponibile anche su PS5 in una versione pensata quasi appositamente per l’hardware Sony, tanto che lo sviluppatore MiHoYo ritiene che ci sia ancora molto spazio per migliorare l’edizione next-gen del gioco.

In una recente intervista con GamesIndustry (via GamesRadar), il direttore tecnico Zhenzhong Yi ha infatti discusso dell’approccio dello studio allo sviluppo su PlayStation 2 e della sua opinione al riguardo.

«In realtà abbiamo dovuto ricreare da zero il framework di sviluppo per PS5, inclusa la libreria grafica e il sistema di caricamento dei file personalizzati», ha spiegato Yi.

«PlayStation 5 ci ha impressionato con le sue tante funzionalità e tecnologie davvero entusiasmanti, abbiamo ancora molto da esplorare» ha concluso.

Ad esempio, l’SSD di PS5 ha notevolmente migliorato i tempi di caricamento di Genshin Impact quando viene riprodotto tramite la retrocompatibilità di PS4.

Tuttavia, grazie al sistema di caricamento personalizzato creato appositamente per PS5, la versione nativa per la console next-gen ha schermate di caricamento ancora più brevi.

Se la stabilità e le prestazioni della conversione di Genshin Impact su PS5 ne hanno beneficiato, MiHoYo ha posto però meno enfasi sull’aumento della fedeltà grafica del gioco.

Il supporto a HDR e 4K, oltre a una migliore qualità delle texture erano relativamente facili da implementare, ma funzionalità più impegnative come il ray-tracing richiederebbero enormi sforzi da parte del team.

MiHoYo sta lavorando a nuovi aggiornamenti esclusivi per PS5, con il supporto anche alle funzionalità di DualSense in arrivo nel prossimo aggiornamento.

La data di rilascio della versione 2.0 della regione di Genshin Impact chiamata Inazuma è infatti prevista per il 21 luglio prossimo.

