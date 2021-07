Genshin Impact, nuove regioni in arrivo (ma c’è da aspettare)

Genshin Impact è esploso in tutta la sua potenza grazie al nuovo aggiornamento 2.0 che ha incluso un mucchio di novità, sebbene altre sorprese vedranno la luce nei prossimi anni.

Tra queste anche l’arrivo di Aloy, protagonista di Horizon Zero Dawn e relativo sequel, giocabile da ora sul free-to-play in questione.

L’RPG gratis sviluppato da miHoYo ha in ogni caso proposto ai giocatori una valanga di contenuti, tra cui una nuova regione tutta da esplorare.

Del resto, le sorprese non sembrano affatto finite qui, come anticipato da un recente leak che ha sicuramente incuriosito i giocatori.

Genshin Impact ha ampliato i suoi confini da quando il gioco è stato lanciato l’anno scorso, con parti della mappa del gioco ancora da esplorare.

Naturalmente c’è molto altro in arrivo in futuro, tanto che ora miHoYo ha parlato dei suoi piani al riguardo durante un panel della Game Developers Conference.

Il team ha affermato che prevede di espandere ulteriormente il gioco rilasciando regioni aggiuntive durante i prossimi quattro anni, fino a quando tutte e sette le regioni di Teyvat saranno giocabili.

Il CEO di miHoYo Haoyu Cai ha infatti confermato che le nuove zone esplorabili arriveranno, ma c’è da aspettare (via ComicBook).

«Sebbene Genshin Impact sia online [dal 2020], stiamo ancora sviluppando contenuti per il futuro», ha affermato Cai.

«Abbiamo appena terminato le tre regioni su sette, e la terza, Inazuma non è stata ancora aggiornata del tutto. Ci vorranno altri quattro anni per vedere tutte e sette le regioni di Teyvat».

Questa potrebbe essere sia una buona che una cattiva notizia: ciò significa infatti che il supporto al gioco durerà ancora per molti anni, sebbene tutti coloro che vogliono le nuove regioni in tempi brevi dovranno mettersi l’animo in pace.

La nuova regione di Inazuma include in ogni caso 3 nuove aree, chiamate Narukami Island, Kannazuka e Yashiori Island.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo in ogni caso raccontato in maniera approfondita perché Genshin Impact è un gioco «ampio e stratificato ma anche accessibile ed immediato».

Vi state avvicinando per la prima volta al titolo miHoyo? Sappiate che a questo indirizzo trovate le nostre guide complete per iniziare a giocare senza problemi di sorta.

Infine, ricordiamo che il gioco ha da tempo una relazione particolarmente affiatata con Sony, al punto da aver ricevuto un’edizione PS5 realmente sorprendente.