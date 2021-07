Genshin Impact: un leak svela non una, ma due cattive notizie

Genshin Impact è pronto alla grande rivoluzione, grazie all’aggiornamento 2.0 che uscirà il 21 luglio 2021, ossia durante la giornata di domani.

Il gioco ispirato vagamente anche a Zelda Breath of the Wild e sviluppato da miHoYo ha ricevuto alcuni nuovi leak, che anticipano alcune delle novità delle prossime ore.

Se già alcuni giorni fa un’altra fuga di notizie aveva anticipato che il prossimo update di Genshin Impact sarà il più grande nella storia del franchise, ora sembra che si vada ancora più nello specifico.

Il gioco riceverà quindi una vera e propria Versione 2.0, aggiungendo un gran numero di contenuti mai visti prima.

Liyue

Questi riguardano anche alcuni nuovi personaggi Ayaka, Sayu e Yoimiya, così come la regione di Inazuma.

A ciò andranno ad aggiungersi una valanga di nuove quest e armi, inclusa la serie di missioni Archon.

Ora, però, il sempre affidabile leaker Sukuna (via DualShockers) ha affermato che uno dei personaggi in arrivo, Yunjin, non sarà incluso nell’aggiornamento 2.1.

Non è da escludere che miHoYo possa rilasciarlo comunque in tempi brevi (e a sorpresa), sebbene la cosa non trova al momento conferma ufficiale.

Ma non solo: anche per quanto riguarda un secondo personaggio, tale Shenhee, sembra che gli sviluppatori abbiano deciso di rimuoverlo o modificarlo in maniera piuttosto marcata.

Sicuramente, questa e altre notizie troveranno l’ufficialità solo con il fischio di inizio della Versione 2.1.

