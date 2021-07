Genshin Impact, nuovo evento con un amato personaggio PlayStation

Genshin Impact sta per introdurre un amato personaggio PlayStation grazie ad un evento speciale a tempo limitato.

Si tratta di Aloy, protagonista di Horizon Zero Dawn, che potrà essere giocato sull’acclamato service game cinese.

L’action RPG gratuito dell’asiatica miHoYo si è appena aggiornato alla tanto attesa versione 2.0 con, tra l’altro, una nuova regione tutta da esplorare.

Il gioco ha da tempo una relazione molto stretta con Sony, al punto da aver ricevuto soltanto poche settimane fa un’edizione PS5 sorprendente.

Oggi, miHoYo ha annunciato l’arrivo di Aloy – “Savior from Another World”, come viene definita nei materiali ufficiali la protagonista di Horizon Zero Dawn.

Tutti i Viaggiatori che avranno raggiunto il Grado Avventura 20 o superiore potranno ottenere il personaggio Aloy (Cryo) direttamente nella posta del gioco.

Non è la prima volta in cui la guerriera del futuro lontano di Horizon si presta ad un crossover, come capitò con Monster Hunter World.

Si tratta di un personaggio esclusivo per questo evento, suddiviso in due fasi diverse, con ben cinque stelle.

Fase 1

Dopo l’update 2.1, inizierà la manutenzione per l’update 2.2 il 13 ottobre alle ore 23:59. Durante l’evento, i giocatori con login su PS4 o PS5 potranno ottenere il personaggio nelle loro caselle di posta in-game

Fase 2

Dopo l’update 2.2, inizierà la manutenzione per l’update 2.3 il 24 novembre alle ore 23:59. Durante l’evento, i giocatori con login su tutte le piattaforme (quindi anche mobile e PC) potranno anch’essi farlo proprio tramite la casella di posta in-game

Ci sarà dunque un periodo di esclusività di oltre un mese per gli utenti PS4 e PS5, dopodiché Aloy potrà essere giocata su tutte le piattaforme.

Non sembra una coincidenza il fatto che l’evento avrà inizio in autunno, quando è atteso – pur non ancora con certezza – il lancio di Horizon Forbidden West.

Le aspettative di certo sono alle stelle, a prescindere da quale sarà la finestra d’uscita, come testimoniato dal successo dello State of Play di cui è stato protagonista.

Quanto a Genshin Impact, le novità non sembrano affatto limitate a questo evento, e ad anticiparlo è stato proprio un recente leak.