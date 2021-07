Genshin Impact 2.1, un leak rivela una valanga di novità

Manca poco alla piccola, grande rivoluzione di Genshin Impact, grazie all’arrivo della versione 2.0, ricca di contenuti extra.

Il titolo che strizza l’occhio a Zelda Breath of the Wild è sviluppato da miHoYo e promette un rilancio in grande stile tra appena una manciata di giorni.

La data del prossimo aggiornamento è infatti già nota, tanto che i giocatori si stanno preparando alle novità in arrivo.

Solo ieri infatti abbiamo potuto dare una primissima occhiata a uno dei personaggi inediti che faranno il loro ingresso nel gioco.

L’aggiornamento 2.0 di Genshin Impact sarà il più grande update nella storia del franchise, con diversi nuovi personaggi, armi e una regione aggiunta al gioco.

I nuovi personaggi includono Ayaka, Sayu e Yoimiya, mentre la nuova regione non sarà altro che Inazuma.

Nel frattempo, da pochi giorni sono iniziate anche le registrazioni per la beta della versione 2.1, offrendo ai giocatori selezionati la possibilità di provare alcune delle nuove funzionalità del prossimo aggiornamento.