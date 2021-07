Games With Gold, un gioco gratis extra disponibile da ora

A fine giugno Microsoft ha alzato il sipario sui nuovi Games With Gold di luglio, riservati come sempre agli abbonati ai servizi premium. Ora, però, sembra essersi aggiunto un graditissimo gioco extra gratuito.

Incluso di base sia negli abbonamenti Xbox Live Gold che in Xbox Game Pass Ultimate, Games With Gold ormai offre un gran numero di giochi a quelli già disponibili negli altri cataloghi.

A giugno la lineup aveva lasciato piuttosto freddi i giocatori, delusi da una serie di titoli seriamente non all’altezza.

Con le novità di luglio, invece, la questione ha iniziato a farsi davvero molto interessante, grazie anche a perle assolute come Conker: Live and Reloaded.

Ora, a sorpresa, è stato aggiunto in catalogo il classico gioco di combattimento a incontri per Xbox 360 Injustice: Gods Among Us (via PureXbox).

Il picchiaduro è stato già reso disponibile come parte della selezione Xbox Games with Gold di giugno, ma al momento viene offerto nuovamente in forma gratuita per i membri Xbox Live Gold.

Non è la prima volta che Microsoft decide di rispolverare un vecchio titolo Games With Gold uscito nelle settimane precedenti (era già accaduto con MX Unleashed).

Injustice: Gods Among Us è ùsviluppato dai creatori di Mortal Kombat e riunisce eroi e villain dell’universo DC Comics in un unico, grande scontro.

Si tratta quindi di una gradita aggiunta, specie per tutti coloro che non hanno avuto modo di riscattare il beat ‘em up in forma gratuita durante il mese scorso.

Il sequel, Injustice 2, è uscito nel 2017 ed disponibile anche nel catalogo di Xbox Game Pass.

Parlando di Xbox, avete letto anche che Series X|S sono le console che hanno fatto registrare più incassi a giugno negli USA?

Ma non solo: Xbox renderà disponibili tre giochi gratis nel fine settimana grazie alla sua iniziativa Free Play Days.

Gli utenti Xbox Game Pass possono ad ogni modo accedere anche a tre new entry disponibili dal 15 luglio, anche su PC e cloud.