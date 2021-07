Xbox Game Pass, ecco tre nuovi giochi (e per un big non serve la console)

Arrivano su Xbox Game Pass tre nuovi giochi, con un big per il quale non sarà più necessario possedere una console o un PC performante.

Il servizio in abbonamento di Microsoft ha aperto definitivamente le porte al cloud gaming, di fatto una nuova ed economica piattaforma.

Il tris disponibile da oggi fa parte della lista dei titoli annunciati per la prima metà di luglio per PC, Xbox e, appunto, cloud.

Negli stessi giorni di inizio mese hanno salutato ben cinque giochi presenti da lungo tempo sul servizio on demand.

La lista dei nuovi arrivi su Xbox Game Pass che si celebrano oggi comprende:

The Medium (cloud)

(cloud) Farming Simulator 19 (console, PC, cloud)

Bloodroots (console, PC, cloud)

Se Farming Simulator 19 e Bloodroots possono essere dei passatempo tutto sommato rilassanti, la questione è ben diversa per The Medium.

Il gioco è l’ultimo horror ad essere uscito dagli studi della software house polacca Bloober Team, in esclusiva a tempo (ancora per poco) su Xbox.

La buona notizia di oggi è che non avrete più bisogno né di un PC performante, né di una Xbox Series X|S per giocarlo.

Con l’uscita di oggi della controparte cloud, infatti, non dovrete far altro che collegarvi al sito ufficiale Xbox con un abbonamento Ultimate attivo e avviarlo – e lo stesso dicasi per il gioco via mobile su iOS e Android.

Del resto, Microsoft ha di recente aggiornato la libreria a Xbox Series X, dando il via alla sua next-gen “sulle nuvole”.

The Medium è un prodotto abbastanza probante per le macchine da gioco, d’altra parte, come sottolineato nella nostra analisi tecnica con confronto tra Series X e S.

Dopo questa ennesima milestone, Bloober Team potrà concentrarsi finalmente sulla partnership appena firmata con Konami – per quello che, pare, potrebbe essere il tanto atteso nuovo Silent Hill.