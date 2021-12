Fortnite, un esplosivo leak svela in anticipo il Capitolo 3

Fortnite non è giunto alla fine, visto che Epic Games si prepara a celebrare un evento che darà ufficialmente il via al Capitolo 3 del celebre battle royale.

Il gioco di battaglia reale è infatti diventato un fenomeno senza precedenti, in grado di appassionare giocatori di tutte le età provenienti da ogni parte del mondo.

Questo senza contare ovviamente la valanga di aggiornamenti, incluso l’ultimo crossover dedicato addirittura a Moncler, la nota casa di moda.

Per non parlare dell’indiscrezione che potrebbe aver svelato l’arrivo nientemeno che di The Rock, il celebre attore di Hollywood, all’interno del battle royale.

Ora, alcuni utenti di TikTok hanno scovato quello che sembra essere il trailer che annuncia il Capitolo 3 di Fortnite, con il grande evento che segnerà la fine della Stagione 8 e che prenderà il via a partire dalla prossima settimana.

Il video, ripubblicato anche su Twitter, sta ormai facendo il giro della rete, ragion per cui ci aspettiamo che possa essere rilasciato in forma ufficiale quanto prima.

Nel filmato, assistiamo a un evento catastrofico di natura aliena, con l’isola di gioco messa sotto sopra da una nuova minaccia da affrontare.

«The End», ossia la fine del Capitolo 2 di Fortnite, avrà luogo il 4 dicembre alle 22 ora italiana, in cui i giocatori sfideranno la Regina dei cubi in un ultimo tentativo di salvare le sorti dell’Isola.

