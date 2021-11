Fortnite, annunciato il crossover con League of Legends (e non solo!)

Ormai quando leggiamo il nome di Fortnite siamo abituati a vedere di tutto ma, da videogiocatori, c’è sempre una sorpresa nei meandri del battle royale.

Sono tantissime le collaborazioni che, ormai, vengono fatte all’interno del titolo Epic Games, che coinvolgono da Nike a Marvel, passando per Ariana Grande.

Anche se, di recente, Fortnite ha abbandonato la Cina per via delle nuove leggi applicate dal governo, che ha reso difficile per le aziende videoludiche lavorare.

E il colpo di scena di oggi ci smentisce completamente, dobbiamo ammetterlo, perché giusto qualche ora fa pensavamo che Fortnite fosse stato battuto da PUBG Mobile.

Come riporta GameInformer, infatti, Epic Games e Riot Games uniscono le forze per una collaborazione che fa implodere il mondo della cultura pop videoludica.

League of Legends arriva infatti all’interno di Fortnite, con dei contenuti esclusivi finalizzati alla promozione di Arcane, la serie in arrivo su Netflix.

All’interno del battle royale verrà inserita infatti la skin di Jinx, l’eroina di LoL e una delle protagoniste della serie, insieme agli immancabili elementi estetici del caso.

Insieme a lei (disponibile dal 5 novembre all’1:00 di notte ora italiana) arriveranno anche altri contenuti, tra cui un costume, piccone, spray, dorso decorativo, traccia della lobby e due schermate di caricamento.

E non solo, perché oltre al crossover all’interno di Fortnite, Epic Games ha annunciato l’arrivo di tutti i videogiochi Riot sullo store.

League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra e Valorant sono già disponibili da ora sull’Epic Games Store. Dopo aver scaricato uno di questi giochi gratuiti, il nuovo client di Riot si installerà sul vostro computer, permettendovi così di accedere direttamente al quel titolo.

Un bel colpo di scena, che si fa perdonare per il magro annuncio dei classici giochi gratis di Epic Games Store di questa settimana.

In attesa della serie Netflix, che ha tutti i presupposti per essere un ottimo prodotto dedicato ai fan di League of Legends.

Quello di Fortnite è in ogni caso un fenomeno culturale e mediatico senza precedenti, che ha influenzato molti videogiochi anche se non tutti.