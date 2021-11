Fortnite, nuova settimana, nuovo leak: stavolta è una potenziale bomba

Ormai quando leggiamo il nome di Fortnite siamo abituati a vedere di tutto ma, da videogiocatori, c’è sempre una sorpresa nei meandri del battle royale.

I crossover fatti dal battle royale di Epic Games sono tantissimi, impossibili da conteggiare, e il più recente è stato addirittura a tema Naruto.

Dopo mesi e mesi di leak e informazioni fugaci, possiamo finalmente accogliere il ninja più famoso di sempre all’interno del mondo di Fortnite.

Il rapporto con Marvel, però, è particolarmente forte da parte del titolo Epic Games, perché sono ormai parecchi gli eroi della Casa delle Idee all’interno del gioco.

L’indiscrezione di oggi della settimana a tema Fortnite è ancora più potente di quelle precedenti, perché il prossimo personaggio a fare il suo esordio potrebbe essere addirittura Spider-Man.

Giusto in tempo per l’arrivo al cinema di No Way Home, seguito di Far From Home, pare proprio che l’alter ego di Peter Parker potrebbe essere il nuovo eroe di Fortnite.

La notizia arriva dal profilo Twitter di Fortnite Intel, solitamente molto informato per quanto riguarda le novità sul titolo, e che spesso ha anticipato rumor e leak che poi si sono dimostrati reali.

CONFIRMED: Spider-Man will be coming to the game EXTREMELY soon based on some information I have recently received from a reliable source. Expect it not to release this season it will be next season!#Fortnite pic.twitter.com/NxCmo1pEgu — Fortnite Intel (@FNBRintel) November 11, 2021

Nel tweet viene specificato esplicitamente che Spider-Man arriverà nel gioco molto presto, ma non immediatamente. La fascia temporale prevista dalla fonte è quella dell’inizio della prossima stagione.

Il che, facendo due rapidi calcoli, coincide grosso modo con l’uscita al cinema di No Way Home previsto per il 17 dicembre in tutto il mondo.

Ovviamente non ci sono conferme ma, come ripetiamo, la fonte si è rivelata spesso molto ben informata per quanto riguarda Fortnite, ed ha anticipato molte delle notizie con tanti mesi di preavviso.

Se Spider-Man arrivasse se la dovrà vedere anche con uno dei suoi storici nemici, anch’egli presente nell’ormai affollato multiverso di Fortnite.

Se non altro si è fatto finalmente vedere all’interno di Marvel’s Avengers, con una entrata in scena a dir poco spettacolare.

Uno dei crossover più reboanti tra quelli recenti è stato quello con League of Legends, arrivato a sorpresa ormai dopo tutto questo tempo.