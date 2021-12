Fortnite potrebbe accogliere a breve The Rock, per il crossover definitivo

Pensiamo di essere abituati, ormai, nell’assistere al modo in cui Fortnite si ritrova a collaborare con qualsiasi cosa esistente al mondo ormai, ma The Rock potrebbe essere una vera sorpresa.

Il battle royale di Epic Games è diventato anche una vetrina per aziende e personaggi famosi, che attraverso il titolo riescono a sponsorizzarsi.

Tra le collaborazioni più fruttuose c’è quella con Marvel, che ha fornito a Fortnite una serie ormai gigantesca di personaggi, e sembra non volersi fermare.

The Rock, invece, ha un legame inaspettatamente forte con il mondo dei videogiochi. Ricordate la presentazione della prima Xbox, con Bill Gates?

Fortnite e The Rock, è veramente possibile un crossover così potente? A quanto pare, stando ai ben informati, ci sono fin troppi indizi.

L’attore più pagato di Hollywood del momento ha più volte fatto riferimento a Fortnite nei suoi post, come riporta Polygon.

The Rock aveva menzionato già lo scorso marzo The Foundation, un misterioso personaggio che fa parte della lore del battle royale, e non è sembrata una casualità.

Ora, insieme ad un leak del trailer del terzo capitolo di Fortnite emerso da TikTok, l’attore ex-wrestler ha pubblicato un video su Instagram molto particolare.

Come potete vedere qui sopra, The Rock sponsorizza il suo energy drink, ma nel frigo si trova anche l’elmo di The Foundation, il personaggio di cui sopra.

Un altro dettaglio parso strano a molti è la telecamera che si capovolge quando beve, che richiamerebbe il filmato oggetto del leak menzionato, nel quale c’è un’isola capovolta (qui trovate il video).

I richiami con i videogiochi cominciano ad assumere connotazioni inquietanti, considerando che The Rock sta sponsorizzando anche il minifrigo di Xbox, in questo momento.

Che sia il momento dell’esordio di The Rock all’interno di Fortnite? I tempi potrebbero essere maturi, visto che il battle royale subirà a breve un grande cambiamento.

Con le nuove acquisizioni, inoltre, il battle royale rinnoverà molto i suoi contenuti, visto che arriveranno anche delle esperienze musicali in esclusiva.