Fortnite diventa Squid Game (e regala codici gratis)

Fortnite non sembra volersi fermare, grazie a una Stagione 8 così ricca di contenuti che promette di essere un evento davvero indimenticabile per tutti i fan del battle royale più famoso di sempre.

Il noto titolo di Epic Games è infatti diventato un fenomeno mondiale di enormi proporzioni, tanto che gli indici di gradimento non sembrano testimoniare il contrario.

Del resto, proprio in queste ore è stato confermato un crossover davvero “da paura”, grazie a una guest star proveniente da un’amata serie TV a tema.

Del resto, ricordiamo anche che la Stagione 8 darà modo di mettere in scena il ritorno di una storica location presa direttamente dal Capitolo 1 di Fortnite.

Un altro fenomeno, questa volta televisivo, è la nuova serie Netflix Squid Game, divenuto in breve tempo una delle cose più viste sulla piattaforma streaming.

Ora, lo show di successo è arrivato in Fortnite, sebbene in forma assolutamente non ufficiale (perlomeno al momento).

Grazie a GameRant sono trapelati vari codici mappa ispirati a Squid Game, in grado di trasformare le arene di Fortnite in alcuni dei più letali giochi mostrati nella serie (sì, c’è anche Un, Due, Tre, Stella).

Squid Game – 0652-7985-6622

Questa mappa personalizzata da overpowered 2019 i permette ai giocatori di scegliere tra tre diversi giochi della serie Squid Game: “Red light, Green light”, “Tug of War” e “Glass Stepping”.

Red and Green Light – 3847-7224-8449

Creata da chinonoob-gaming ed è essenzialmente una versione più dettagliata di Un, Due, Tre Stella. I giocatori di Fortnite inizieranno addirittura il loro turno nella grande stanza con i letti a castello, prima di iniziare il gioco vero e proprio.

The Lab Games – 9684 – 5332- 0845

I Lab Games possono vedere fino a 16 giocatori in totale, intenti a competere in quattro diversi minigiochi con una sola vita a disposizione: l’ultimo giocatore che resta in piedi vince.

Questi mini game non sono esattamente gli stessi della serie ma sono decisamente ispirati a Squid Game, dando ai fan la possibilità di sperimentare il proprio game show fittizio.

Avete già letto in ogni caso che anche GTA V è stato letteralmente invaso da Squid Game, uno show che ormai è entrato a far parte della cultura pop, volente o nolente?

Ricordiamo che il prossimo crossover del battle royale più famoso al mondo potrebbe essere una fusione con il gioco da tavolo più popolare di sempre.

Ma non solo: gli ultimi update di Fortnite non hanno dato solo il via all’evento di Halloween, ma hanno anche introdotto una novità davvero piccante.