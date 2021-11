Quando arriva la fine di Fortnite? Molto presto: ecco la data

L’inarrestabile Fortnite è giunto alla fine? Epic Games si prepara a celebrare un evento che, ci aspettiamo, sarà faraonico per il suo battle royale.

Il gioco di battaglia reale è infatti diventato un fenomeno inarrestabile, anche per il clamore che eventi del genere suscitano in tutta la community e non solo.

Un titolo che continua ad aggiornarsi senza sosta, e l’ultimo crossover è dedicato addirittura a Moncler, la nota casa di moda.

Ma Epic Games sta continuando a macinare esclusive, e una delle ultime mosse è l’acquisizione di Harmonix per creare contenuti su Fortnite.

Arriva la fine di Fortnite, la conclusione di un capitolo e l’inizio di un altro. Finalmente sappiamo anche quando il Capitolo 3 arriverà in tutta la sua baldanza.

Dal sito ufficiale di Epic Games arriva tutto quello che c’è da sapere sull’evento finale del Capitolo 2 di Fortnite, attesissimo da tutti i fan del battle royale.

“The End” segna la fine del Capitolo 2 di Fortnite. Questo evento conclusivo avrà luogo il 4 dicembre alle 22:00 ora italiana, in cui i giocatori sfideranno la Regina dei cubi in un ultimo tentativo di salvare le sorti dell’Isola.

L’evento sarà disponibile per gruppi di grandi dimensioni, fino a 16 giocatori, che potranno intraprendere la playlist “The End” a partire da 30 minuti prima dell’inizio ufficiale.

E se avete ancora qualcosa da fare nel Capitolo 2? Ecco cosa consiglia di fare Epic Games nell’attuale capitolo, prima di gettarsi sul terzo:

Come con qualsiasi Stagione, ti consigliamo di completare gli incarichi che restano e sbloccare le ricompense che restano prima che la inizi la nuova Stagione (in questo caso, il 4 dicembre alle 22:00 ora italiana). Ecco alcuni esempi: – Completare gli incarichi della Regina dei cubi, pagine 1 e 2

– Raccogliere Bottiglie di colore e Inchiostro arcobaleno per sbloccare stili di Cartonno

– Scambiare con ricompense le Stelle della battaglia che ti restano Ricorda che tutte le Stelle della battaglia non utilizzate verranno riscattate automaticamente in cambio delle prime ricompense disponibili.

Nel frattempo arrivano nuovi eroi all’interno di Fortnite, uno in particolare era quello più atteso di sempre al centro di numerosi leak e rumor.

Un altro crossover clamoroso, a dir poco atteso, è stato quello annunciato con League of Legends: ecco i dettagli.

Per non parlare di quello con un noto eroe Marvel che, da un possibile indiscrezione bomba, pare che sarà il prossimo ad unirsi al cast.