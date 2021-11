Fortnite e Marvel tornano insieme: arriva la super-spia più importante

Il binomio Fortnite e Marvel continua a dimostrarsi indissolubile ed una della collaborazioni più importanti del battle royale di Epic Games, pronto da oggi ad accogliere un nuovo amatissimo personaggio.

Stiamo parlando di Nick Fury, la super-spia dello S.H.I.E.L.D. che i fan degli Avengers hanno imparato ad amare, soprattutto per via della sua presenza importante nel Marvel Cinematic Universe.

L’ultimo crossover aveva riguardato una collaborazione con una famosissima casa d’abbigliamento, rendendolo dunque un evento adatto solo per gli appassionati dell’alta moda.

Il battle royale si sta inoltre preparando all’attesa fine del Capitolo 2, ma prima che ciò avvenga c’è stato il tempo per annunciare il nuovo amato eroe Marvel.

La super-spia dello S.H.I.E.L.D. ha dunque deciso di sbarcare ufficialmente sull’isola di Fortnite, sebbene gli sviluppatori abbiano scelto di scherzare sulla sua stessa presenza.

Dato che Nick Fury non è infatti solito a condividere i propri segreti, non è infatti del tutto chiaro se si tratti del vero Fury o solo di un Life-Model Decoy, ma ciò che è certo è che è pronto a non lasciare che gli Avengers e gli altri eroi e villain Marvel vadano in giro da soli.

La spia più famosa dell’universo Marvel è già disponibile per l’acquisto e arriva insieme ad altri imperdibili oggetti: il pacchetto da C.A.M.P.O. dorso decorativo, il piccone falce del direttore e il deltaplano per infiltrazione e attacco improvviso.

Questi oggetti potranno essere acquistati separatamente o nell’apposito bundle di Nick Fury, che includerà anche una speciale schermata di caricamento Quinjet in volo.

La collaborazione tra Fortnite e i fumetti Marvel è stata dunque nuovamente rinnovata, dimostrandosi incredibilmente popolare per il pubblico del battle royale più famoso al mondo.

A questo punto non resta che aspettare quali saranno i prossimi crossover in arrivo: i fan si staranno certamente domandando quali altri supereroi sono pronti a unirsi alla battaglia.

Le sorprese non sarebbero però finite qui: dopo l’acquisizione degli autori di Guitar Hero e Rock Band, Fortnite potrebbe presto diventare un musical.