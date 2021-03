Xbox Series X diventa un mini frigo (e The Rock aiuta a promuoverlo)

Microsoft non si è mai fatta problemi a cavalcare i meme relativi alla particolare estetica di Xbox Series X, che adesso sono diventati ufficialmente realtà.

Non possiamo infatti dimenticare come, in risposta a tutti coloro che la paragonavano ad un frigorifero, la compagnia decise di realizzarne davvero uno funzionante, con tanto di unboxing.

Adesso la storia si ripete, anche se in modalità ridotte: come riportato da Video Games Chronicle, la console è stata «trasformata» in un mini frigo in grado di tenere rinfrescate delle bevande energetiche.

Si tratta infatti di una collaborazione con l’attore Dwayne Johnson, in arte The Rock, che aveva già annunciato negli scorsi giorni una collaborazione in arrivo con Xbox.

Il mini frigo di Xbox Series X adesso è ufficiale, in collaborazione con The Rock.

Grazie a dei tweet diffusi online scopriamo oggi che questo progetto è la Xbox Series X ZOA Energy Edition, chiamata così proprio per richiamare gli energy drink prodotti proprio dall’attore.

La confezione include non solo il minifrigo, ma un controller per Series X, un set di lattine Zoa e… un paio di occhiali da sole.

According to a tweet published and just removed by @garywhitta, the new Xbox Series X ZOA Energy Edition is a ZOA branded fridge made in collaboration between #Xbox and Dwayne "The Rock" Johnson, with items like a Xbox Series X Controller, a pair of sunglasses, a ZOA drinks stock pic.twitter.com/AkCydpEo6L — Roberto Serrano' (@geronimo_73) March 17, 2021

Lo stesso The Rock ha reso ufficiale la cosa attraverso un post su Instagram, in cui mostra il risultato finale di questa collaborazione, promuovendolo ufficialmente.

Non è ancora chiaro se, e quando, anche noi comuni mortali saremo in grado di acquistarlo, ma segnaliamo che alcuni esemplari sono stati già inviati ad alcuni influencers. Restiamo in attesa di novità ufficiali al riguardo.

Anche Snoop Dogg aveva ricevuto un frigorifero a forma di Xbox Series X: un simpatico regalo di compleanno che siamo certi abbia gradito molto.

Ricordiamo che la stessa Microsoft, prima del lancio della console, aveva paragonato anche lei la console proprio al frigo, cavalcando l’ondata dei meme diffusi in quei giorni.

Adesso resta da capire se possa girarci anche Doom Eternal: considerato che qualcuno è già riuscito a farlo girare su un frigo grazie al cloud gaming, il prossimo passo è fare altrettanto su uno a forma di Xbox Series X.