Come nacque la presentazione di Xbox con Bill Gates e The Rock

In un articolo celebrativo dei primi 20 anni di Xbox nell’industria del gaming, Bloomberg ha intervistato alcuni dei responsabili del lancio della console originale di Microsoft e rivelato nuovi retroscena su come nacque, e venne presentato, il progetto.

In particolare, sono intervenuti gli uomini chiave dietro la nota conferenza al Consumer Electronics Show di Las Vegas del 6 gennaio 2001, in cui Bill Gates e un ospite d’eccezione – Dwayne “The Rock” Johnson – svelarono la console.

«C’era un report lifestyle che mostrava come i gamer coincidessero con il fast food e la WWE, quindi suggerii la WWE per il CES», ha spiegato Cindy Spodek Dickey (manager delle promozioni consumer nazionali di Microsoft).

«Qualcuno disse, “pensi che potremmo portare un paio di wrestler sullo stage?”. E qualcun altro disse, “non ce ne serve un paio. Ci serve solo The Rock”».

Jennifer Booth, responsabile delle ricerche di mercato e della pianificazione di Xbox, ha osservato che «lui è un uomo potente, e Xbox era una grande, potente macchina. Fu tipo “lui è disponibile. È alquanto calzante”».

Robbie Bach, secondo head of Xbox, ha ricordato che la teca che vedete al centro del palcoscenico nel video in alto avrebbe dovuto salire lentamente al momento giusto, ovvero quando la console avrebbe dovuto essere mostrata.

«La prima volta in cui gliel’abbiamo mostrata, Bill disse l’equivalente di “cosa ca… è questa cosa?”. E Dwayne Johnson, lui stava solo ridendo. Alla fine l’abbiamo soltanto messa sul palco in una teca di vetro con sopra un panno», ha aggiunto Bach.

Un altro aneddoto curioso porta la firma di Steven Vanroekel, autore dei discorsi di Bill Gates.

«Bill non era un grande consumatore di cultura pop e non penso sapesse molto sul wrestling. Dovevo scrivere il discorso, e quindi Brian Hall (un manager di Microsoft) ed io, i giovedì sera, prendevamo dei burrito Gorditos e guardavamo il wrestling WWE cosicché potessi cogliere tutte le catchphrase che The Rock stava usando.

Sapete, cose come “Can you smell what The Rock is cooking?”. Volevo che Bill sfruttasse alcune di quelle frasi».