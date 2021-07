Fortnite, leak anticipa le novità della Stagione 8: c’è una star internazionale

La Stagione 8 di Fortnite non ha ancora una data, mentre la Stagione 7 continua a riscontrare un notevole successo di pubblico garantendo la consueta mole di contenuti.

Lanciato ormai quattro anni fa, il battle royale firmato Epic Games è stato in grado di costruirsi una fanbase sempre più larga e fedele, anche grazie ad aggiornamenti e migliorie costanti.

Il free-to-play ha appena dato il benvenuto a un’imperdibile skin che farà entusiasmare tutti i fan dello sport, basket in particolare, disponibile dal 14 luglio.

La Stagione 7 aveva già dimostrato di essere portatrice di importanti novità, compresa una gradevole aggiunta di matrice “aliena” che ha consentito agli utenti di scatenarsi a dovere.

Il Battle Pass attualmente in vigore terminerà il 12 settembre e solitamente la nuova stagione arriva in concomitanza con la sua scadenza.

Il 13 settembre sembra quindi essere una data plausibile per mettere le mani sulla Stagione 8 di Fortnite e adesso, stando ad un leak, emergono alcune novità su ciò che Epic Games potrebbe avere in serbo per l’occasione.

Secondo l’anonimo informatore, la software house sarebbe in trattativa con Shueisha per portare Naruto all’interno del battle-royale come ricompensa per l’ottenimento del livello massimo.

Il ninja del Villaggio della Foglia dovrebbe essere accompagnato da un kunai, il classico dardo impugnato dai guerrieri giapponesi, anch’esso pronto a debuttare nella prossima stagione.

Ma le collaborazioni non finiscono qui: Epic avrebbe intenzione di includere anche Ariana Grande e la Suicide Squad: la prima dovrebbe arrivare come protagonista di un concerto (con un nuovo outfit per l’occasione), mentre il team di villain targato DC Comics farebbe il suo ingresso accompagnato da alcuni membri della Justice League.

In conclusione, secondo il leaker la mappa della Stagione 3 sarà completamente ridisegnata e il nuovo corso porterà con sé delle importanti novità sul fronte della trama.

Il concerto di Ariana Grande appare plausibile anche alla luce del fatto che, il mese scorso, gli Easy Life avevano già debuttato nel free-to-play grazie a un evento davvero sorprendente.

Della possibilità che alcuni eroi dei manga fossero pronti a entrare nel mondo di Fortnite vi avevamo già parlato all’inizio del mese, e adesso l’ipotesi sembra concretizzarsi, dando finalmente un nome al personaggio che potrebbe attenderci dopo l’estate.

Epic Games continua a garantire un ampio supporto a Fortnite, strategia totalmente comprensibile se si considerano le cifre che il gioco può vantarsi di incassare al minuto.