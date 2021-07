Fortnite, la skin del “King” ha una data (ed è vicinissima)

La Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 continua inarrestabile la sua corsa, visto che l’ultima season del free-to-play più giocato di sempre continua si sta dimostrando essere una fucina di contenuti davvero invidiabile.

Il battle royale di Epic Games sta infatti ricevendo nuovi contenuti a una velocità impressionante, complice l’interesse sempre crescente verso il gioco.

Solo il 7 luglio scorso vi avevamo infatti segnalato di quanto imponente fosse l’ultimo aggiornamento rivolto al gioco.

Cosa più importante, però, solo pochi giorni fa era stato confermato che la skin di uno straordinario campione sportivo americano era in dirittura d’arrivo, sebbene mancasse ancora una data ufficiale.

LeBron James, ultima celebrità ad entrare nel metaverso di Fortnite, sarà infatti incluso a partire dal 14 luglio prossimo (via The Verge)

I giocatori potranno acquistare due diverse versioni della star dell’NBA nota anche come “King James”: un LeBron normale con una manciata di abiti speciali e un altra skin modellata sul suo ruolo nel film in uscita Space Jam: A New Legacy.

Una terza skin opzionale mostra invece il campione in una “classica” tenuta giornaliera, come fosse nel 2018.

Le due skin e i relativi accessori saranno disponibili anche come parte di un bundle specifico, scaricabile a piacimento in base ai gusti del giocatori.

Entrambe le versioni sfoggeranno inoltre la nuovissima scarpa ufficiale del campione, la Nike LeBron 19 (ancora priva di un’uscita ufficiale italiana).

Voci di una skin di LeBron si sono susseguite dal mese di maggio maggio, a partire da alcuni leak emersi durante lo “scontro” in tribunale tra Epic e Apple.

Non è la prima volta che celebrità del mondo reale sono diventate parte importante dell’universo di Fortnite dallo streamer Tyler “Ninja” Blevins al rapper Travis Scott, passando a campioni come Neymar.

Considerando quanto è in grado di incassare al minuto il gioco, LeBron James non sarà certo l’ultima star a far parte del battle royale.

Ricordiamo che a inizio luglio è arrivata anche la skin dedicata al Dio dell’Inganno del Marvel Cinematic Universe, ossia il leggendario Loki.

Avete letto infine anche che Fortnite potrebbe presto accogliere all’interno del gioco un numero sorprendente di eroi provenienti da anime come Dragon Ball e Naruto.