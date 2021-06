Fortnite ci invita a un concerto davvero sorprendente

La Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 ha permesso ai giocatori del battle royale di mettere mano a una serie novità davvero sorprendenti, tra skin e altro ancora.

Il successo del franchise di Epic Games non è infatti cosa da poco, tanto che le novità sembrano arrivare a cadenza regolare.

Sembra infatti che Fortnite stia preparando grandi cose in vista del concerto degli Easy Life, gruppo R&B alternativo inglese formato a Leicester nel 2017.

Per l’occasione, come riportato da VG247, Epic avrebbe infatti ricreato all’interno del gioco la celebre 02 Arena di Londra, nota anche come Millenium Dome, pronta per ospitare gli artisti in questione.

Ecco cosa recita il comunicato ufficiale diramato dagli organizzatori di 02:

Questa settimana di celebrazione del luogo di intrattenimento più famoso al mondo culminerà con un set unico della band di Leicester Easy Life, la quale eseguirà virtualmente sei brani dal loro album di debutto ‘life’s a beach’.

Prendere parte all’evento è semplice: basta inserire il codice isola: 2500-3882-9781 in Fortnite Creative per visitare la rappresentazione in-game dello 02.

Il concerto si terrà, ovviamente solo ed esclusivamente in streaming, dalle ore 21.30 del 24 giugno prossimo, fino alla giornata di domenica.

