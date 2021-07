Fortnite: il nuovo crossover manderà in estasi i fan di anime e manga?

La Stagione 7, Fortnite Capitolo 2 continua a sorprendere col suo carico di novità, rilasciate a cadenza regolare all’interno del gioco free-to-play più giocato di tutti i tempi.

Il battle royale di Epic Games è infatti una fonte quasi inesauribili di nuovi contenuti, abbracciando spesso e volentieri anche crossover con saghe cinematografiche, videoludiche o, perché no, appartenenti al mondo dei fumetti.

Basti pensare che proprio a luglio è in arrivo la skin dedicata al Dio dell’Inganno dell’Universo Marvel, da poco protagonista anche della “sua” serie TV.

Senza contare che alcuni giorni fa era emersa la notizia che Fortnite avrebbe presto aggiunto una funzionalità che i fan chiedono addirittura dal giorno del lancio del battle royale.

Ora, però, un nuovo leak davvero molto affidabile potrebbe aver anticipato l’ingresso in scena di alcuni tra i più celebri personaggi nella storia degli anime giapponesi.

Il dataminer Twea (via GameRant) ha affermato che “una fonte attendibile” ha indicato che Epic Games starebbe lavorando con Shueisha su un qualche tipo di crossover non meglio identificato.

Per chi non lo sapesse, Shueisha possiede la nota rivista Shonen Jump, la quale pubblica in patri vari manga basati su Bleach, Demon Slayer, Dragon Ball, My Hero Academia, Naruto, One Piece e molti altri.

Potenzialmente, questo (presunto) accordo tra Epic e Shueisha aprirebbe a un ventaglio pressoché infinito di crossover basati su alcuni dei più celebri personaggi provenienti dal Sol Levante.

Anche solo immaginare Goku e Vegeta, oppure Monkey D. Rufy e Naruto all’interno di Fortnite esalterebbe i fan più sfegatati.

Purtroppo, però, al momento questa resta ancora un’indiscrezione non ancora confermata ufficialmente dai diretti interessati.

Ricordiamo in ogni caso che a marzo di quest’anno Epic aveva dato il via a un sondaggio per valutare l’interesse dei giocatori relativamente all’inclusione di altri franchise per potenziali crossover.

Il sondaggio chiedeva ai giocatori quali personaggi avremmo voluto vedere nel gioco, in maniera simile a quanto accaduto con Master Chief di Halo e il guerriero Kratos di God of War. Staremo a vedere se qualcosa si muoverà in tal senso.

