Fortnite, la Stagione 8 introdurrà un cambio radicale e… Stranger Things?

Fortnite Stagione 7 Capitolo 2 sta per giungere a conclusione con l’evento Operazione Cieli di Fuoco, in programma per le 22:00 di oggi (ora italiana).

Il battle royale di Epic Games sta tenendo sulle spine i fan dopo una lunga serie di leak e indiscrezioni che hanno ipotizzato stravolgimenti di ogni genere in seguito alla conclusione della stagione in corso.

Che il finale previsto per oggi abbia in serbo una gran numero di sorprese non è da mettere in discussione, ma sulla loro natura vige ancora un certo riserbo.

C’è chi sostiene (supportato da una serie di prove apparentemente attendibili, va detto) che l’epilogo della Stagione 7 avrà in serbo un grande ritorno assente dal Capitolo 1.

Tra le anticipazioni in arrivo dai leaker (che in alcuni casi sono risultate molto attendibili) ne è spuntata una secondo cui la Stagione 8 introdurrà dei mostri cavalcabili.

La notizia non è stata confermata da Epic Games e di conseguenza è necessario prenderla con la dovuta cautela, ma ciò non toglie che potrebbe trattarsi di una feature davvero interessante per il futuro di Fortnite.

La “soffiata” viene dallo stesso leaker che anticipò l’arrivo della skin di Will Smith, puntualmente giunta sul battle royale nei giorni scorsi.

Stando a quanto sostenuto dall’utente in possesso di preziose informazioni, i mostri arriverebbero da una dimensione parallela basata sulla serie TV di Netflix Stranger Things.

Queste creature confluiranno nel mondo di Fortnite tramite dei buchi dimensionali e potranno essere utilizzate per spostarsi in modo simile a quanto avvenuto con gli UFO nella Stagione 7 Capitolo 2 (via DualShockers).

Non resta che aspettare le 22:00 di stasera per scoprire ciò che Epic Games ha in serbo per i giocatori e verificare l’attendibilità di questa curiosa (ma plausibile) previsione a tema Stranger Things.

Ricordate la sfida legale tra Apple ed Epic Games? Il giudice incaricato di seguire il caso si è espresso contro le restrizioni imposte dalla casa di Cupertino per quanto riguarda alcune forme di pagamento.

Se siete appassionati di manga e di Fortnite, questo è un ottimo momento per voi: un celebre eroe della scuderia di Shueisha sarebbe pronto a fare il suo ingresso nel gioco.

Tra le new entry già ufficializzate è impossibile non citare Eco, la protagonista della tech demo di Unreal Engine 5 disponibile nel free-to-play per un tempo limitato.