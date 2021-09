Fortnite si prepara al “gran finale” (e ci sarà da divertirsi)

Fortnite sta per arrivare a un altro, importante traguardo con la fine della Stagione 7, la quale si chiuderà in una maniera davvero inaspettata, stando a quanto reso noto in queste ore.

L’ormai celebre battle royale di Epic Games ha infatti ricevuto nelle ultime settimane una quantità di contenuti davvero sorprendente, incluse guest star d’eccezione come se piovesse.

Dopo la conferma della data di lancio di Halo Infinite, Fortnite ha infatti alzato il sipario sul ritorno di un importante crossover.

Senza contare che con la pubblicazione dell’aggiornamento v17.50 verranno presentati una nuova ricompensa esclusiva nota come il Set Crew Legacy.

Come riportato da GamesRadar+, Epic Games ha ora annunciato Operation: Sky Fire, ossia lo scoppiettante evento finale del Capitolo 2 Stagione 7 di Fortnite.

Per prima cosa, l’evento prenderà il via ufficialmente domenica 12 settembre, alle 22 ora italiana. Una volta iniziato Operation: Sky Fire, i giocatori potranno mettersi in coda direttamente all’interno del gioco.

Questa sarà accessibile 30 minuti prima dell’inizio dell’evento, permettendo ai giocatori di pre-accodarsi in modo da lanciarsi direttamente nell’azione non appena prenderà il via.

Ogni lobby consentirà un totale di 16 giocatori, permettendo quindi incontri su vasta scala davvero niente male.

L’astronave madre aliena che si libra sopra la mappa di Fortnite ha portato ad ogni sorta di conseguenze sorprendenti, dato che l’invasione aliena si è intensificata da un po’: in Operation: Sky Fire i giocatori potranno quindi mettere la parola fine alla lotta contro gli alieni.

La descrizione ufficiale spiega infatti che le “squadre d’assalto” dei giocatori di Fortnite saliranno a bordo della Mothership e “consegneranno il messaggio finale di IO” agli alieni come parte della missione segreta del dottor Slone.

Chi vorrà potrà terminare tutte le missioni a tempo limitato o le attività legate al Pass Battaglia a partite da ora e fino al 12 settembre alle 22:00.

Inoltre, anche le missioni di Superman termineranno con la fine della stagione, ma quelle di LeBron James e Vox Hunter proseguiranno oltre.

Ricordiamo anche che da pochi giorni anche una celebre star dei film d’azione è stata inclusa nel battle royale, rigorosamente nella sua versione anni ’90.

Ma non solo: Fortnite ha da poco introdotto la modalità Impostori ispirata ad Among Us (sebbene Innersloth non l’abbia presa troppo bene).

Infine, avete letto anche che prossimamente Epic potrebbe decidere di includere nel gioco anche una modalità open world sandbox?