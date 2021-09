Fortnite, l’eroe giapponese più ambito di sempre arriva con la Stagione 8

Fortnite, con la fine della Stagione 7, si prepara a un’altra piccola rivoluzione, che promette di innestare nel gioco alcune novità davvero molto interessanti, incluso l’ingresso di un personaggio davvero molto atteso.

Il celebre battle royale di Epic Games ha infatti ricevuto nelle ultime settimane una quantità di extra davvero molto interessanti, incluse skin appartenenti a personaggi di fantasia o star realmente esistenti.

Basti pensare che a seguito dell’annuncio della data di lancio di Halo Infinite, Fortnite ha alzato il sipario sul ritorno di un importante crossover.

Senza contare che, proprio oggi, Epic ha comunque deciso di rendere omaggio alla celebre tech demo di Unreal Engine 5 mostrata l’anno scorso.

Ora, come riportato anche su ResetEra, sembra proprio che un eroe dei manga e anime amato da una legione di giocatori sta per fare il suo debutto ufficiale in Fortnite.

Stiamo parlando di Naruto, il quale entrerà nel battle royale a partire dalla Stagione 8. La conferma ufficiosa arriva dal celebre insider HYPEX, che ha divulgato la notizia attraverso i suoi canali social.

Secondo il leaker, Donald Mustard ha confermato che Naruto sarà incluso nel prossimo Battle Pass. Ma non solo: è stato anche menzionato un oggetto unico noto come Mythic Explosive Kunai.

Poco sotto, il tweet di HYPEX:

Donald Mustard confirmed to @qCandywing that Naruto will be in the next Battle Pass. We were told the same thing from that insider a few months ago and he also mentioned a Mythic Explosive Kunai item! pic.twitter.com/4RSBQlicV8

— HYPEX (@HYPEX) September 7, 2021