Fortnite in tribunale: il giudice ha deciso una svolta importante

Fortnite, con l’avvio della Stagione 8, si prepara a un’altra grande infornata di contenuti, che non mancheranno di intrattenere i giocatori per molte altre settimane.

L’ormai celebre battle royale di Epic Games ha infatti ricevuto nelle ultime settimane una valanga di extra, cui andranno a sommarsi le novità in uscita prossimamente.

Proprio nelle scorse ore, lo sviluppatore ha infatti deciso di rendere omaggio alla celebre tech demo di Unreal Engine 5 mostrata l’anno scorso.

Senza contare che con la prossima stagione è in arrivo uno degli eroi più amati di sempre tra quelli appartenenti all’animazione giapponese.

Ora, come riportato anche da The Verge, il cosiddetto “caso Fortnite” sembra essere arrivato a un punto molto importante, per non dire decisivo.

Per chi non lo sapesse, si tratta della causa legale che vede Epic Games contro Apple relativamente alla gestione dei pagamenti nelle app interne agli store digitali, una controversia che ha visto il gioco “sparire” dai rispettivi store.

Il giudice ha ora deliberato contro le restrizioni imposte da Apple e spostando quindi l’ago della bilancia a favore di Epic Games.

Ciò vale a dire che da ora sarà possibile inserire nelle app link esterni, specie per quanto concerne i pagamenti alternativi al sistema gestito internamente dall’App Store.

In altre parole, Apple non può impedire in alcun modo agli sviluppatori di inserire link esterni nelle proprie app, le quali possono tranquillamente rimandare a sistemi di pagamento secondari.

Ma non solo: il giudice ha anche sottolineato che Apple starebbe attuando una condotta anticoncorrenziale per quanto concerne le leggi sulla competizione di mercato nello stato della California.

Insomma, il processo porterà sicuramente a dei cambiamenti molto importanti per quanto riguarda la piattaforma del battle royale e gli store su cui questa è proposta.

