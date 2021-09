Fortnite, il finale della Stagione 7 avrebbe in serbo un grande ritorno

Dopo aver accolto una star del cinema del calibro di Will Smith, Fortnite è quasi pronto a dire addio alla Stagione 7 Capitolo 2, mentre le prossime novità si preannunciano già molto interessanti.

Il battle royale firmato Epic Games non è nuovo a stravolgimenti e new entry inattese, ma stavolta c’è traccia di un grande ritorno all’orizzonte.

Se non sapevate dell’arrivo di Will Smith/Mike Lowrey e vi è venuta voglia di approfondire, vi abbiamo spiegato tutti i dettagli al momento del debutto, armi e costo compresi.

Come detto in apertura, la stagione in corso è pronta al gran finale e anche in questo caso si tratterà di un evento ad alto tasso di divertimento: l’appuntamento con Operation Sky Fire è per domenica 12 settembre.

Mentre l’invasione aliena si avvia alla conclusione, i fan sospettano che la Mothership potrebbe schiantarsi al suolo nel corso dell’ultimo evento, causando un cambiamento irreversibile nella mappa di gioco.

Se ciò non fosse abbastanza, un dataminer ha scoperto che Epic Games avrebbe in mente il ritorno del buco nero, uno degli avvenimenti più importanti dell’intero ciclo vitale di Fortnite.

Fu proprio un buco nero a porre fine al Capitolo 1 del battle royale, creando i presupposti per la nascita del Capitolo 2. L’evento portò all’interruzione del gioco per 37 ore e lasciò i giocatori davanti a una schermata di caricamento in attesa della nuova mappa.

Secondo il dataminer, in questo caso si tratterà «di un buco nero o qualcosa del genere» e per suffragare la sua tesi ha allegato due file che, almeno nel nome, sembrano parlare chiaro (via GameRant):

There will be a special loading screen after the black hole has appeard. pic.twitter.com/Qw35PlLWVT — InTheShade – Fortnite Leaks (@InTheShadeYT) August 31, 2021

L’utente è convinto che qualcosa di grosso avverrà il 12 settembre, e non è da escludere che il buco nero e il supposto schianto della Mothership potrebbero avere qualcosa in comune.

In attesa di vedere quanti e quali sconvolgimenti avranno luogo la prossima settimana, avete notato che le novità introdotte dall’ultima patch sono davvero corpose?

Considerata la popolarità che Fortnite è riuscito a guadagnarsi, il fatto che abbia ospitato un evento educativo non può che far piacere e ben sperare per il futuro.

Se siete fan di Halo, la notizia del ritorno di Master Chief, arrivata in concomitanza con l’annuncio della data di lancio di Halo Infinite, non potrà che farvi felici.