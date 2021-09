Fortnite, i fan chiedono una feature di Warzone (e se la creano da soli)

Fortnite ha già dimostrato in passato di sapere introdurre elementi provenienti da altri popolari giochi per migliorare il proprio battle royale: proprio questa sua abilità ha spinto la community a chiedere a Epic Games di introdurre un’altra piccola feature.

I fan vorrebbero infatti vedere i biglietti da visita tipici di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, che secondo alcuni fan renderebbero l’esperienza ancora più personalizzabile.

Recentemente su Fortnite è infatti arrivata la modalità Impostori, proveniente direttamente da Among Us: in quel caso, gli sviluppatori di Innersloth non la presero benissimo.

Ricordiamo inoltre che da pochi giorni è ufficialmente disponibile la Stagione 8 Al Cubo, che però non ha introdotto la novità oggi richiesta dai fan.

Per dimostrare che tale feature si sposerebbe molto bene con il battle royale di Epic Games, un fan ha deciso di andare oltre e di crearsela «da solo», realizzando un filmato in cui viene mostrato come funzionerebbero (via Game Rant).

L’utente Reddit ZRKGlitcher ha infatti voluto mostrare al resto della community non solo come funzionerebbe un eventuale menù dei biglietti da visita, ma anche come apparirebbero in-game.

Il filmato mostra infatti anche uno dei banner personalizzati spuntare immediatamente dopo essere stati uccisi, facendo dunque vedere come si sposerebbero bene con il gameplay del titolo.

Potete ammirare voi stessi il risultato nel video che vi riporteremo di seguito, che sembra proveniente da una vera e propria cattura in-game:

L’autore del video ha dichiarato che le ricompense attualmente offerte da Epic Games sarebbero «noiose» e di aver realizzato questa clip con l’intento di dimostrare che la feature proveniente da titoli come Call of Duty potrebbe essere un ottimo incentivo per incoraggiare la community.

Anche gli altri fan sembrano essere d’accordo, augurandosi che presto gli sviluppatori possano ascoltare la community ed introdurre questa possibilità di personalizzazione in un futuro aggiornamento.

In compenso, sembra che gli sviluppatori stiano preparando l’arrivo di una meccanica importante, che potrebbe rivoluzionare il gameplay di Fortnite.

Non solo: secondo un noto dataminer, ci sarebbe perfino la data per una nuova skin molto attesa, che sarebbe prevista per il prossimo mese.

Nel frattempo, ricordiamo che Epic Games è alle prese con una vicenda legale contro Apple: ci sarebbe una svolta importante decisa dal giudice.