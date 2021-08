Fortnite introduce la modalità Impostori, e Among Us non l’ha presa bene

Alla fine, i leak delle scorse ore sono stati confermati: Epic Games ha annunciato l’introduzione della modalità Impostori su Fortnite, che trasforma il battle royale in una variante di Among Us.

Gli agenti di Fortnite dovranno infatti svolgere diversi incarichi facendo attenzione agli omonimi impostori, individuandoli ed espellendoli, proprio come accade nella produzione di Innersloth.

Uno degli incarichi sarà, per esempio, quello di sistemare il bus della battaglia, come anticipato da un precedente leak che svelava l’arrivo di questa modalità.

Se anche un precedente rumor dovesse essere confermato, il battle royale di Epic Games potrebbe presto accogliere anche una modalità open world sandbox.

Tuttavia, come riportato da Kotaku, gli sviluppatori di Among Us non hanno reagito positivamente all’introduzione di questa modalità su Fortnite, che vedono come una vera e propria copia del loro lavoro.

Subito dopo il reveal, uno dei fan di Fortnite aveva infatti commentato con un semplice «sarà meglio che [questa modalità] sia stata approvata da Among Us», tweet al quale Innersloth ha risposto con una faccina che lascia intendere come non sia stato affatto così:

😕 — Among Us (@AmongUsGame) August 17, 2021

Poco dopo il reveal della modalità, la community director Victoria Tran ha manifestato tutta la propria frustrazione su Twitter per quanto accaduto:

«Sarebbe stato davvero, davvero forte collaborare [con Fortnite]. Va bene, le meccaniche non dovrebbero rimanere esclusive, ma almeno potevano usare temi o terminologie diverse per rendere il tutto più interessante».

Anche il lead Unity programmer, Adriel Wallick, si è limitato a condividere un famoso fumetto sul furto d’arte che spesso accade online, pur non citando direttamente Epic Games o Fortnite.

In un tweet aggiuntivo, ha semplicemente aggiunto di essere semplicemente «deluso» e di come questo sia l’ennesimo promemoria di quanto siano «minuscoli».

Le lamentele principali del team di Among Us non riguardano dunque il fatto che le meccaniche siano state fonte d’ispirazione, dato che sono già esistenti in altri giochi, quanto il fatto che pare non esserci stato un grande sforzo da parte di Epic Games per provare a rendere diverso il tutto dal gioco di Innersloth, a partire dal nome stesso della nuova feature.

Considerata la popolarità di Among Us ha certamente senso unire la feature ad un cast di personaggi incredibile, che da oggi accoglierà anche la supereroina più amata, ma lo studio di sviluppo indie si aspettava probabilmente una maggiore fantasia da parte di Epic Games, che avrebbe potuto offrire una versione unica per il genere.

Svolgendo determinati incarichi, sarà anche possibile sbloccare tutti i poteri del supereroe più grande di tutti i tempi, arrivato recentemente sull’isola di Fortnite.

Per celebrare l’arrivo del suo ultimo film, il battle royale di Epic Games ha accolto anche una skin decisamente particolare di Ryan Reynolds.