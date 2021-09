Fortnite, dataminer anticipa una meccanica che rivoluzionerà il gameplay

Domenica 12 settembre ha coinciso con il termine di Fortnite Stagione 7 Capitolo 2 grazie all’evento Operazione Cieli di Fuoco, che ha ufficialmente spianato la strada alla Stagione 8 Al Cubo.

Il battle royale firmato Epic Games ha tenuto l’utenza sulle spine fino all’ultimo e le anticipazioni su quello che la nuova stagione avrebbe avuto in serbo si sono succedute con insistenza.

La presenza di portali alieni e dimensioni parallele, suggerita da un leak risalente alla settimana scorsa, si è infine rilevata attendibile.

Il lancio dei nuovi contenuti è stato ulteriormente arricchito dalla presenza di un celebre antagonista della scuderia Marvel, riscattabile nel gioco a patto di aver raggiunto il livello 100.

Ma stavolta sembra che le novità non si limiteranno alla canonica introduzione di nuove armi, personaggi, location e quant’altro, ma includeranno anche una nuova meccanica.

Stando a quanto affermato dal dataminer HYPEX, parecchio ferrato in materia di Fortnite, questa meccanica si concretizzerebbe in uno “Sliding”, una sorta di scivolata che dovrebbe essere introdotta a breve.

La nuova abilità permetterebbe di aumentare il campo visivo (FoV) nel momento in cui l’azione verrà eseguita e comprenderebbe un effetto della telecamera simile a uno scossone.

HYPEX sostiene che la scivolata avrà un tempo di ricarica di due secondi, ma non sa se sarà equipaggiabile a piacimento o inserita di default per tutti gli utenti (via GameRant).

In merito a quando questa nuova abilità farà il suo ingresso nel gioco, il dataminer non si è voluto pronunciare, ma è probabile che possa arrivare a breve come ciliegina sulla torta di tutte le novità introdotte con la Stagione 8 Al Cubo.

Un altro leak attendibile prevede l’ingresso di un pezzo da 90 nel roster di Fortnite, che stavolta arriverebbe direttamente dalla scuderia DC Comics.

Ricordate la causa tra Epic Games e Apple? Di recente c’è stata una svolta e sembra che l’annosa sfida legale si stia avviando verso una conclusione.

Che il prodotto di Epic Games sia molto divertente è un’affermazione difficile da smentire, e le mamme dei pro player sembrano pensarla allo stesso modo.