Fortnite annuncia la Stagione 8 Al Cubo (con un atteso antagonista Marvel)

L’annuncio tanto atteso dai fan del battle royale di Epic Games alla fine è giunto: Fortnite ha appena annunciato l’arrivo della Stagione 8 Al Cubo, che porterà i giocatori all’interno di una nuova guerra.

L’occasione è anche quella giusta per accrescere nuovamente il cast di personaggi pronti a unirsi a Fortnite, che questa volta accoglierà Carnage, un atteso antagonista dei fumetti Marvel.

La Stagione 8 Al Cubo porterà i giocatori in una dimensione parallela, come precedentemente anticipato da un leak che l’aveva paragonato alla serie Stranger Things.

Al momento non ci sarebbe però traccia dell’eroe giapponese più ambito di sempre, che dovrebbe comunque arrivare in seguito, sempre nella Stagione 8.

L’atteso antagonista Marvel, che comparirà a breve anche nel secondo film dedicato all’antieroe Venom, sarà una delle tante novità disponibili nel nuovo Battle Pass di Fortnite, sbloccabile solo dopo essere arrivati alla Tier 100.

Il blog ufficiale di Epic Games sottolinea che il nuovo Battle Pass costerà 950 V-Buck, ma sarà possibile riguadagnarne 1500 solamente giocando e sbloccando le relative ricompense: potete osservare il trailer dedicato al pass di battaglia qui sotto.

Epic Games ha inoltre riassunto quale sarà la storia che coinvolgerà i combattenti dell’Isola, che si ritroveranno nuovamente ad affrontare una minaccia aliena, come potrete vedere anche nell’apposito trailer rilasciato:

«Una nuova guerra prende forma. Prepara le tue difese e passa nel ViceVerso. Dopo la distruzione della Nave madre degli Alieni, i Cubi si sono schiantati sull’isola. Hanno iniziato a diffondere la loro contaminazione e portali che si affacciano sul “ViceVerso”, oscuro e pieno di mostri. Combatti per la sopravvivenza dell’isola… prima che sia troppo tardi».

Il Pass Battaglia permetterà inoltre di sbloccare un personaggio in bianco e nero chiamato Cartonno, che potremo colorare come vorremo sbloccando le relative bottiglie di colore e l’inchiostro arcobaleno durante la Stagione 8.

Ricordiamo che al momento i server di Fortnite sono offline per manutenzione, proprio per preparare i fan del battle royale all’arrivo della Stagione 8 Al Cubo: non appena torneranno online, sarà possibile divertirsi con il nuovo evento.

Recentemente Epic Games aveva voluto rendere omaggio anche a Unreal Engine 5, rendendo disponibile come eroina giocabile la protagonista della tech demo.

Nel frattempo, il «caso Fortnite» sembra avviarsi verso una conclusione favorevole agli sviluppatori: Apple avrebbe effettuato una condotta anticoncorrenziale.

La notizia della causa in corso tra i due colossi aveva particolarmente sorpreso l’opinione pubblica: del resto, si tratta di un gioco talmente popolare al punto da divertire non soltanto i giocatori professionisti, ma anche le loro madri.