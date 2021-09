Fortnite, un leak svela una novità eccellente (con tanto di data)

Lo scorso 13 settembre Fortnite ha annunciato l’arrivo della Stagione 8 Al Cubo, che porterà i giocatori all’interno di una nuova sfida tutta da giocare.

Il celebre battle royale di Epic Games sembra ormai inarrestabile nel proporre contenuti sempre freschi, in modo da non perdere l’appeal che ormai lo contraddistingue da tempo immemore.

La Stagione 8 Al Cubo porterà i giocatori in una dimensione parallela, come precedentemente anticipato da un leak che l’aveva paragonato alla serie Stranger Things.

Vero anche che al varco è atteso anche un celebre antagonista del mondo Marvel, cosa questa che rinfrescherà ancora di più il gioco Epic.

Ora, il noto leaker e dataminer Shiina ha anticipato che il prossimo 16 ottobre 2021 verrà annunciata una nuova skin relativa ad un personaggio legato questa volta all’universo di Batman e dei fumetti DC Comics.

Al momento non è chiaro di chi possa trattarsi, se di un eroe di Gotham City o di uno dei celebri avversari del Cavaliere Oscuro (sebbene propendiamo maggiormente per la seconda ipotesi).

Poco più in basso, il tweet del dataminer che conferma la notizia:

CONFIRMED: The next Batman/Fortnite skin will officially be announced on October 16!

(Thanks to @Fortnite_STW for telling me in Twitter DMs!)

— Shiina (@ShiinaBR) September 16, 2021