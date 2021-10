Fortnite entra nella fantascienza: leak svelano il nuovo crossover

Fortnite ha ormai abituato i propri fan a nuovi eventi e collaborazioni crossover molto importanti, che nel tempo hanno permesso al battle royale di Epic Games di disporre di un roster davvero incredibile.

La Stagione 8 di Fortnite ha introdotto diversi elementi fantascientifici, dunque ha naturalmente senso che la prossima collaborazione in arrivo riguardi proprio un nuovissimo film appartenente a tale genere.

I problemi legali contro i quali gli sviluppatori stanno combattendo non stanno dunque assolutamente fermando in alcun modo l’espansione del titolo, che continuerà a regalare un cast da sogno.

A dimostrazione del grande impegno del team di sviluppo, proprio pochi giorni fa è arrivato un nuovo aggiornamento che ha introdotto una valanga di novità.

Come riportato da DualShockers, gli insider più rispettati della community hanno anticipato che il prossimo crossover di Fortnite riguarderà Dune, l’ultimo film diretto da Denis Villeneuve.

Il film è già uscito in Italia, ma nel territorio americano sarà disponibile soltanto dal 22 ottobre: sebbene manchi ancora una data ufficiale per l’arrivo del crossover, è probabile che non sarà molto distante se non identica dalla release cinematografica degli Stati Uniti.

Saranno disponibili due skin ispirate ai personaggi interpretati da Zendaya e Timothee Chalamet, oltre naturalmente a tantissimi oggetti cosmetici ispirati dal film sci-fi.

Potete ammirare tutto il set tratto da Dune nel video appositamente realizzato dall’insider HYPEX, che troverete qui sotto:

A questo punto sembra dunque soltanto una questione di tempo prima che Epic Games confermi ufficialmente questa nuova importante collaborazione per Fortnite.

Ricordiamo inoltre che il battle royale non ha assolutamente intenzione di fermarsi e che nelle prossime settimane dovrebbero arrivare ulteriori conferme per nuovi crossover: naturalmente vi terremo informati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Una di queste dovrebbe riguardare il popolare Among Us: dopo le polemiche che hanno accompagnato l’introduzione della modalità Impostori, sembra che i due team si siano riappacificati.

Un altro fenomeno del momento è invece sicuramente Squid Game: sebbene lo show Netflix non abbia, per il momento, ancora ottenuto una collaborazione ufficiale con Fortnite, i fan del battle royale potranno sfruttare tanti codici gratis.

Nel frattempo, Epic Games sta lavorando per espandere il battle royale anche oltre i confini dei videogiochi: Fortnite potrebbe presto diventare un lungometraggio.