Fortnite diventerà un film? Epic Games si muove: ecco i dettagli

La popolarità di Fortnite nel medium videoludico è sicuramente innegabile: chiunque abbia impugnato un pad o meno ha sentito parlare almeno una volta del battle royale di Epic Games, ormai diventato un vero e proprio fenomeno di massa.

L’incredibile successo ottenuto da Fortnite avrebbe dunque spinto Epic Games a pensare a nuovi modi per ampliare ancora di più la sua popolarità: tra le soluzioni a cui gli sviluppatori starebbero pensando ci sarebbe anche la possibilità di realizzarne un film.

Al momento il battle royale sta celebrando il mese di Halloween con novità davvero spaventose, grazie a una collaborazione con la Universal.

Nelle ultime ore si è inoltre aggiunto anche un popolare eroe di The Walking Dead, proprio per i festeggiamenti del mese più spaventoso dell’anno.

Occorre ricordare che Fortnite iniziò come un gioco che possedeva una vera e propria modalità storia: il battle royale, nelle intenzioni originali, avrebbe dovuto essere secondaria che poi, come tutti i giocatori ormai sanno bene, ha inevitabilmente preso il sopravvento e sviluppato una propria narrazione.

Secondo quanto riportato da The Information (via Eurogamer.net), Epic Games vorrebbe ampliare ulteriormente questo aspetto, prendendo in seria considerazione l’idea di «lanciare una divisione di intrattenimento focalizzata sulla programmazione video».

Uno dei primi progetti al quale lavorerebbe questa nuova divisione dovrebbe essere proprio un film di Fortnite, al quale collaborerebbero anche tre ex impiegati di LucasFilm, tra i quali c’è anche l’ex vice presidente physical production, Jason McGatlin.

Non è chiaro di cosa tratterebbe la trama del film, ma appare molto probabile che Epic Games possa decidere di realizzare nuove collaborazioni importanti per fare apparire personaggi importanti come guest star del titolo.

Il rapporto non è in grado di indicare nemmeno in quale formato e con quali modalità sarebbe distribuito il lungometraggio, motivo per cui toccherà aspettare ulteriori novità o informazioni ufficiali.

Naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno conferme dai diretti interessati sulla produzione di questo misterioso film.

Potrebbe essere possibile una nuova collaborazione con Marvel, dato che tra le due compagnie sono già avvenuti diversi cross-over: recentemente è anche arrivato un popolare antieroe per festeggiare il nuovo film.

Non è naturalmente da escludere che possano arrivare anche cross-over inaspettati: Fortnite si è infatti trasformato in Squid Game, il nuovo fenomeno di Netflix, grazie a mappe non ufficiali — almeno per il momento.

Chissà se il film possa essere l’occasione giusta per rivedere i controversi Mech: secondo un datamine sarebbero pronti a tornare dopo ben due anni.