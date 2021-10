Fortnite, l’update 3.34 porta una valanga di novità

Fortnite è col tempo diventato un fenomeno inarrestabile, grazie anche alla nuova Stagione 8 piena zeppa di novità per battle royale più famoso di sempre.

Il titolo di Epic Games è infatti diventato così diffuso e giocato, che è davvero difficile – per non dire impossibile – incontrare qualcuno che non sappia di cosa stiamo parlando.

Del resto, parliamo di un gioco così celebre che è andato a toccare anche la più importante serie TV Netflix del momento, ossia Squid Game.

Per non parlare del fatto che sempre in queste ore si parla dell’eventualità, neanche troppo remota, che Fortnite diventi un film vero e proprio.

Ora, come riportato anche da PSU, sono state rivelate le note della patch dell’aggiornamento 3.34 di Fortnite.

Quest’ultimo aggiornamento contiene una serie di correzioni di bug molto importanti, oltre a nuovi contenuti per le modalità Creative e Battle Royale.

Tra le varie cose è stato risolto un problema che impediva ai giocatori di usare una canna da pesca sul sedile del passeggero di un motoscafo o sul retro di un furgone OG Bear.

Sparito anche il problema relativo al fatto che i progressi di sblocco della pagina del Battle Pass non venivano sempre tracciati correttamente, oltre a un bug specifico della versione Nintendo Switch che non permetteva ai giocatori di essere uditi nella chat vocale (in modalità crossplay).

Ma non solo: è stato anche risolto un problema con la transizione della luce personalizzabile, oltre a quello relativo all’UI del dispositivo del portale Matchmaking.

Il download dell’aggiornamento partirà in ogni caso in automatico una volta avviata la vostra console preferita con una connessione internet attiva.

Ricordiamo anche che la Stagione 8 darà modo di mettere in scena il ritorno di una storica location presa direttamente dal Capitolo 1 di Fortnite.

Ma non solo: il prossimo crossover del battle royale più famoso del mondo potrebbe riguardare una fusione con il gioco da tavolo più popolare di sempre.

Infine, gli ultimi update di Fortnite non hanno dato solo il via all’evento di Halloween, ma hanno anche introdotto una novità davvero piccante.