Fortnite diventa un gioco “educativo”, ma non nel modo che pensate voi

Fortnite continua a proporre nuovi contenuti alla sua vastissima community di giocatori, a cui si aggiunge ora una vera e propria icona storica davvero molto importante.

Il battle royale targato Epic Games è stato letteralmente invaso da skin e contenuti di ogni genere, spesso legati a personaggi provenienti sia da film o prodotti di successo o anche star dell’intrattenimento o dello sport.

Del resto, in seguito alla notizia della data di lancio di Halo Infinite, il gioco ha deciso di celebrare Xbox svelando il ritorno di un importante crossover.

Senza contare che anche il cantante colombiano J Balvin è pronto a fare il suo ingresso nel battle royale tramite la serie Icone.

Ora, come iniziativa del Viaggio attraverso il tempo, è stato annunciato un progetto in collaborazione con Time Studio che punta a omaggiare il grande Martin Luther King Jr..

Più nello specifico, i giocatori potranno infatti visitare all’interno D.C. 63, ossia la versione digitale di Washington D.C. di circa mezzo secolo fa.

Una volta lì, gli utenti potranno assistere al celebre discorso “I have a dream” avvenuto presso il Lincoln Memorial e il National Mall.

Ma non solo: i giocatori potranno anche accedere a una serie di contenuti didattici per conoscere meglio la figura di Luther King Jr..

Curioso come un gioco generalmente “violento” (notare le virgolette), abbia deciso di omaggiare il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani e premio Nobel per la pace nel 1964, drammaticamente assassinato quattro anni dopo nella città di Memphis.

Epic Games ha quindi intenzione di “interrompere” le varie battaglie online al fine di sensibilizzare i giovani giocatori nei confronti di un personaggio ancora molto attuale, specie nell’era di Black Lives Matter.

