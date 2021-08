Fortnite, svelata la nuova skin “musicale” (e il nuovo evento sarà una festa)

Dopo aver fatto divertire i giocatori di Fortnite con il concerto di Halloween dello scorso anno, il cantante colombiano J Balvin è pronto a fare il suo ingresso nel battle royale tramite la serie Icone.

L’ambasciatore mondiale del reggaetón e il vincitore di cinque Latin GRAMMY arriverà presto sull’isola di Fortnite con un proprio bundle esclusivo sullo store.

Nelle ultime ore, il battle royale ha introdotto la modalità Impostori ispirata al celebre Among Us, ma il team di Innersloth non ha preso molto bene la notizia.

Stando agli ultimi leak, potrebbe arrivare in futuro anche una nuova modalità che trasformerebbe Fortnite in un open world sandbox.

Nella giornata di ieri, gli utenti hanno avuto la possibilità di provare a vincere gratis il costume di J Balvin tramite la coppa dedicata, che a breve sarà disponibile per tutti i giocatori.

Il bundle J Balvin offrirà, oltre al costume predefinito, anche le versioni Energia de Balvin e l’incubo Balvin scheletro, oltre al dorso decorativo e piccone Real ed il deltaplano incrociatore Balvin.

Sarà inoltre disponibile l’emote In Da Party, che include musica proveniente dalla canzone «In Da Getto» di J Balvin e Skrillex e che potrete vedere nel seguente video:

Epic Games ci tiene a ricordare che, naturalmente, il costume di J Balvin includerà anche le sue iconiche Air Jordan 1, permettendovi di immedesimarvi davvero nel cantante colombiano.

Inoltre, domani 26 agosto è in arrivo il nuovo evento La Fiesta, un’esperienza ispirata proprio da J Balvin e ideata da un membro della community di Fortnite: con l’occasione, è già stata resa nuovamente disponibile anche l’evento La Familia fino al 31 agosto.

Il bundle di J Balvin sarà disponibile dal 27 agosto alle ore 2.00 italiane, ma sarà possibile acquistare gli oggetti del set anche separatamente.

Ricordiamo che su Fortnite sono ancora disponibili gli incarichi per sbloccare un emote ispirata all’ultimo film di Ryan Reynolds.

Il cantante colombiano sarà dunque l’ultimo arrivato dell’isola di Fortnite, che pochi giorni fa ha visto sbarcare anche la supereroina più amata dei fumetti.

Poco prima, il battle royale di Epic Games ha avuto modo di accogliere ufficialmente anche l’eroe più grande di tutti i tempi.