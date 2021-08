Fortnite celebra Xbox: annunciato il ritorno di Master Chief

In seguito alla notizia della data di lancio di Halo Infinite, Fortnite ha deciso di celebrare Xbox svelando il ritorno di un importante crossover sul battle royale.

Naturalmente, stiamo parlando di Master Chief, protagonista della serie disponibile su Xbox Game Pass, che dopo svariati mesi di assenza è tornato a sorpresa nello store di Fortnite.

La data di lancio del prossimo capitolo di Halo è stata svelata durante l’Opening Night Live Gamescom 2021, confermando ufficialmente che uscirà nel 2021.

Tuttavia, la notizia era stata protagonista di un leak emerso poche ore prima, il che ha spinto Xbox a ironizzare con un commento divertente sulla situazione.

Tramite un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di Fortnite, Epic Games ha annunciato il ritorno di Master Chief, il celebre protagonista della serie disponibile in esclusiva su Xbox.

Il famoso Spartan si era inizialmente unito alla battaglia nel dicembre 2020, ma come spesso accade coi crossover da qualche mese non era più disponibile per l’acquisto.

Adesso, Fortnite ha invece svelato che da subito gli utenti potranno acquistare il bundle Master Chief, che include oltre all’iconica skin il deltaplano UNSC Pelican, il dorso decorativo Leggenda di guerra, un teschio olografico Elite e il piccone Martello gravitazionale.

Inoltre, gli utenti che faranno il login su Fortnite tramite Xbox Series X o Xbox Series S avranno a disposizione un’ulteriore sorpresa, dato che si potrà sbloccare una skin esclusiva di Master Chief.

Naturalmente, perché questo costume possa entrare in vostro possesso, sarà necessario aver acquistato precedentemente il bundle di Master Chief.

Just a reminder, if you have a Xbox Series X|S and login Fortnite, you’ll get the exclusive Matte Black style! (Must have the skin obviously) pic.twitter.com/IZVqzbg6XZ — King Night  (@xKingNightx) August 26, 2021

L’atteso ritorno è stato svelato solo poche ore dopo l’annuncio della data di lancio di Halo Infinite: il battle royale di Epic Games ha dunque deciso di celebrare Xbox con il suo protagonista più iconico.

Per l’occasione, la casa di Redmond ha anche annunciato la Halo Infinite Limited Edition di Xbox Series X, che dopo poche ore è già stata presa d’assalto dai bagarini, raggiungendo prezzi folli.

Tra le ultime novità di Fortnite ricordiamo l’introduzione della modalità Impostori, che trasforma il battle royale in una partita di Among Us: tuttavia, Innersloth non ha reagito molto bene alla notizia.

Stando agli ultimi leak, in futuro potrebbe arrivare anche una modalità open world sandbox: se venisse confermata, si tratterebbe di una novità rivoluzionaria per il titolo di Epic Games.