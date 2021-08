Fortnite diventa un open world? Un nuovo leak lo “conferma”

Da diverso tempo si rincorrono le voci che vorrebbero vedere in arrivo su Fortnite una nuova modalità appositamente studiata per trasformare il battle royale di Epic Games un open world.

Questa possibile novità sta venendo discussa dalla community fin da maggio, quando sarebbero emersi in seguito alla causa tra Apple e Epic Games dei piani per introdurre una mappa sandbox open world su Fortnite.

La causa tra le due compagnie aveva infatti contribuito a far emergere tanti dettagli segreti sull’industria dei videogiochi, seppur Apple l’abbia considerata unicamente una mossa pubblicitaria.

In seguito alle controversie legate alla rimozione dell’app di Fortnite dagli store mobile, si è scoperto che Google aveva preso in considerazione l’idea di acquisire Epic Games.

Ad ogni modo, queste vicende non hanno fermato in alcun modo il successo del battle royale, che sembrerebbe si stia preparando ad accogliere delle incredibili novità.

Come riportato da Game Rant, sono recentemente emerse due immagini teaser, che secondo il noto leaker Hypex confermerebbero l’arrivo della modalità open world tanto chiacchierata.

Le immagini teaser sono parte di un’unica grande immagine, che sembrerebbe confermare alcuni importanti dettagli emersi sulla mappa sandbox a cui sembrava essere al lavoro Epic Games:

We now have 2 teasers, we can see:

– Possible new weapons?

– Arrow in the back

– A giant monkey in the background

– Temple POIs/Landmarks in the back

All of these hint towards the open world game mode they talked about in the Apple lawsuit but we'll have to wait and see.. pic.twitter.com/nh77y96vWC

— HYPEX  (@HYPEX) August 10, 2021