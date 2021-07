Fortnite, arriva una feature che cambierà (per sempre) il modo di giocare?

Epic Games continua a offrire ai giocatori di Fortnite un mucchio di novità, dalle skin ispirate a personaggi di successo a molto altro ancora, tanto che ora sarebbe in arrivo una feature che potrebbe cambiare il modo di giocare.

L’ormai leggendario battle royale è infatti un pozzo senza fondo di idee e contenuti, molte delle quali inserite nel gioco con ben poco preavviso.

Pochi giorni fa è stata infatti confermata la partnership con Ferrari, al fine di includere nella battaglia reale un bolide realmente sorprendente.

Ma non solo: Epic ha da poco svelato l’ingresso di un Campione molto speciale, con tanto di torneo con premio in denaro per tutti coloro che avranno intenzione di partecipare all’evento.

Il noto dataminer noto come Hypex ha infatti rivelato attraverso il suo account Twitter (via VGR) che sarebbe in arrivo in Fortnite una vera e propria fauna selvatica cavalcabile.

Questa sarebbe attualmente in programma visto che potrebbe sbarcare in un momento non meglio precisato della Stagione 7 o, più probabilmente, della successiva Stagione 8.

Non si tratta di un’aggiunta di poco conto, visto che la possibilità di poter cavalcare veri e propri animali selvatici darebbe una sferzata niente male alle classiche tattiche di gioco.

Spostarsi attraverso i campi di battaglia diventerebbe infatti molto più facile e veloce, con la conseguente capacità di prendere possesso di punti strategici da cui colpire gli avversari (sempre che anche loro non abbiano la prontezza di cavalcare qualche bestia).

Considerando che la funzionalità si troverebbe ancora nelle fasi iniziali di programmazione, non ci sono altri dettagli a riguardo.

Tuttavia, possiamo aspettarci che gli animali cavalcabili di Fortnite siano simili alle auto in termini di statistiche (ciò significa che avranno punti salute), oltre al fatto che alcune creature saranno molto probabilmente più veloci di altre.

Saranno probabilmente più efficaci delle auto off-road, oltre ad avere alcune caratteristiche speciali, come saltare e attaccare i nemici nel loro raggio di azione.

Ad ogni modo, un recente leak avrebbe svelato una valanga di novità che invaderanno Fortnite nei prossimi mesi.

Del resto, le cifre che il gioco di Epic è in grado di incassare al minuto non accennano a diminuire, quindi è ovvio che i contenuti in arrivo siano molteplici.

Parlando di altri battle royale di un certo livello, avete già letto tutte le novità della Stagione 10 di Apex Legends?