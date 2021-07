Fortnite regalerà domani una perla tutta “italiana”

Epic Games ha deciso di offrire ai giocatori di Fortnite non solo skin ispirate a campioni e personaggi di successo, grazie ora a una collaborazione con l’iconica casa automobilistica italiana Ferrari.

L’ormai noto battle royale è infatti diventato così celebre che non sorprende che nel gioco vengano incluse aggiunte e bonus impensabili fino a qualche anno fa.

Solo ieri è stato infatti annunciato l’ingresso di un Campione davvero speciale, con tanto di torneo con premio in denaro annesso.

A ciò si aggiunge anche la star del basket americano entrata da poco a far parte del titolo Epic, con ben tre skin a lui dedicate.

Ora, l’account ufficiale Twitter di Fortnite e quello della Ferrari hanno pubblicato un post davvero emblematico con un’immagine che lascia ben poco spazio all’immaginazione (via GameSpot).

Lo screen mostra il logo Ferrari su un’auto con pneumatici “Fortnite”, mentre grazie al riflesso della vettura è possibile distinguere un mezzo molto noto ai giocatori della battaglia reale.

Sembra infatti che la bellissima 296 GTB della casa automobilistica italiana arriverà nel battle royale durante la giornata di domani, 22 luglio.

Al momento non è chiaro se la vettura fiammante sarà effettivamente pilotabile nel gioco (cosa molto probabile), ma è altrettanto ipotizzabile che lo scopriremo tra appena una manciata di ore.

Fortnite ha aggiunto le sue prime auto guidabili nel 2020, ma la Ferrari sarebbe di fatto la prima azienda automobilistica del mondo reale ad apparire nel gioco.

Per chi non lo sapesse, la 296 GTB è l’ultima supercar della Ferrari. È dotata di 830 cavalli con un design molto elegante, con la capacità di andare da 0-60 mph in 2,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 205 mph.

Ricordiamo che di recente un leak ha svelato la valanga di novità che invaderanno Fortnite nei prossimi mesi.

Ma non solo: a inizio luglio è stata rilasciata anche la skin dedicata a Loki, il Dio dell’Inganno, da poco protagonista della serie TV appartenente al Marvel Cinematic Universe.

Infine, il battle royale potrebbe presto accogliere al suo interno tanti personaggi provenienti da altrettanti manga e anime di successo.