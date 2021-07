Apex Legends Ribalta: le cinque novità della Stagione 10

Apex Legends Ribalta è in rampa di lancio e dopo la Stagione 10 il battle royale di Respawn Entertainment non sarà più lo stesso.

Tante le novità che attendono i fan di Apex Legends, ma cinque in particolare sono destinate a lasciare il segno.

Il gioco sta per introdurre una nuova Leggenda, tra le altre cose, che ha già raccolto il consenso del pubblico.

Ma, come anticipato ad EA Play, non si tratterà della sola novità, con alcune che riguarderanno anche le modalità.

La nuova stagione di Apex Legends verrà lanciata il 3 agosto e, come sintetizzato nel gameplay trailer pubblicato oggi, si articolerà in cinque grosse novità.

Ribalta arriverà con una Leggenda rivoluzionaria, una nuova arma che si ispira alla tradizione, arene classificate e altro ancora.

Ecco le novità più importanti:

La nuova Leggenda Seer: è un misterioso emarginato che offre un nuovo modo di vedere i nemici. Le abilità di Seer, mentre usa sensori e droni per cacciare con una precisione chirurgica, sono uno spettacolo per gli occhi.

è un misterioso emarginato che offre un nuovo modo di vedere i nemici. Le abilità di Seer, mentre usa sensori e droni per cacciare con una precisione chirurgica, sono uno spettacolo per gli occhi. Nuova arma Rampage LMG: ‘Anima la festa’ con l’ultima invenzione di Rampart, la Rampage LMG, dal colpo potente e che attraverso la carica con granate termite può essere potenziata ottenendo una velocità di fuoco ancora maggiore.

‘Anima la festa’ con l’ultima invenzione di Rampart, la Rampage LMG, dal colpo potente e che attraverso la carica con granate termite può essere potenziata ottenendo una velocità di fuoco ancora maggiore. Aggiornamento mappa Confini del Mondo: Hammond continua a distruggere Confini del Mondo con una rinascita e una revisione della mappa in serbo per Ribalta, che include modifiche ad alcuni dei punto d’interesse più popolari della mappa.

Hammond continua a distruggere Confini del Mondo con una rinascita e una revisione della mappa in serbo per Ribalta, che include modifiche ad alcuni dei punto d’interesse più popolari della mappa. Arene classificate: Apex Legends continua a investire nelle arene, introducendo le Arene Classificate, che consentiranno ai giocatori di mettersi alla prova come Apex Predators in modalità Arena o Battle Royale per la prima volta in assoluto, o di dimostrare di essere il campione definitivo conquistandole entrambe.

Apex Legends continua a investire nelle arene, introducendo le Arene Classificate, che consentiranno ai giocatori di mettersi alla prova come Apex Predators in modalità Arena o Battle Royale per la prima volta in assoluto, o di dimostrare di essere il campione definitivo conquistandole entrambe. Nuove arene da conquistare: la rotazione della mappa delle Arene si rinnova con tre nuovi punti d’interesse che ruoteranno nel corso della stagione, tra cui Hillside, Dome e Oasis.

Naturalmente, i giocatori possono aspettarsi anche un nuovo Pass Battaglia, con skin e ricompense limitate da ottenere completando sfide e salendo di livello.

L’uscita è in programma il 3 agosto per tutte le piattaforme supportate, ovvero PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

La Stagione 9 ha richiamato fortemente Titanfall, un’altra serie amatissima di Respawn Entertainment, e chissà che non ci siano vibrazioni simili nella decima.

Restano un mistero invece le sorti di Titanfall 3, con Electronic Arts, publisher della serie e proprietaria di Respawn, che è recentemente apparsa possibilista.

Quanto allo sviluppatore, è proprio di pochi giorni fa la conferma di un nuovo gioco di Star Wars in rampa di lancio.