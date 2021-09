Fortnite è talmente divertente che piace anche alle mamme dei pro player

Fortnite è quello che potremmo tranquillamente catalogare come il fenomeno sociale del mondo dell’intrattenimento dell’epoca storica attuale.

Il titolo di Epic Games è diventato il battle royale di riferimento, ma soprattutto ha generato un quantitativo di fatturato senza senso tra merchandise di ogni tipo.

Gli eventi a tema che appaiono all’interno di Fortnite diventano dei punti di ritrovo per tutto il mondo, dei veri e propri eventi globali.

La piattaforma battle royale si prepara anche al gran finale, con un aggiornamento davvero clamoroso che porterà tantissime novità.

Molto più che un videogioco, un vero fenomeno mondiale che ha creato anche una vivida scena eSport alla quale partecipano anche… le mamme dei videogiocatori professionisti.

Proprio quelle mamme che si potrebbero scandalizzare di fronte a Grand Theft Auto V, sono le stesse che potrebbero tentare di sfondare nel mondo eSport di Fortnite.

Il racconto della mamma pro-player arriva da The Gamer, ed è legato al giocatore professionista benjyfishy. La madre del ragazzo ha deciso di intraprendere al carriera della videogiocatrice professionista come suo figlio, firmando anche un contratto con l’organizzazione Galaxy Racer, che lavora nel mondo eSport.

Un vero e proprio momento di unione per la famiglia, visto che madre e figlio condividono la stessa passione e, chissà, potrebbero sfidarsi in torneo o giocare in squadra insieme.

Anne, questo è il nome della signora, è stata il manager di suo figlio dal 2018, e adesso ha deciso di buttarsi in prima persona nella mischia con tanto di canale Twitch personale.

Intervistata dalla BBC al riguardo, la signora Anne ha commentato la sua scelta:

«Mai avrei pensato in un milione di anni che avrei giocato Fortnite o streammato online, o di essere in una posizione per cui avrei potuto firmare con un’azienda. […] I miei riflessi non sono buoni come quelli dei giocatori giovani, quindi devo essere più strategica. Pensavo che sarebbe stato molto fico se fossi riuscita a salire di tanti gradi nella divisione in solitaria, cosa che ho fatto.»

Un percorso niente male quello della signora Anne, e pensare che c’è chi dice che gli adulti non debbano perdere tempo a giocare con i videogiochi.

Per altro, proprio a brevissimo su Fortnite arriverà il protagonista di uno storico manga di ragazzi sotto forma di skin acquistabile, come ormai accade spesso.

Un fenomeno inarrestabile, che però qualcuno sta contrastando in qualche modo. Almeno per quanto riguarda il mercato mobile in tutto il mondo.