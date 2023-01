Forspoken raddoppia con un prequel: ecco il trailer con il gameplay

Forspoken è stato uno dei, primi, grandi videogiochi del 2023 e si prepara a raddoppiare, con un prequel sotto forma di DLC che arriverà prossimamente.

La produzione di Square Enix, che trovate ovviamente su Amazon, è stata anche molto attesa visto che ha rappresentato uno dei rinvii del 2022.

E per fortuna si è rivelato anche una piacevole sorpresa, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

In attesa del prequel lo potete anche provare gratis, visto che Epic Games Store e Steam hanno pubblicato una demo che è disponibile già da ora.

A pochi giorni dall’uscita di Forspoken possiamo già dare un occhiata a quello che sarà il futuro, o per meglio dire il passato, del titolo.

Come riporta Gamingbolt, infatti, Square Enix ha mostrato il gameplay del primo DLC di Forspoken dal nome “In Tanta We Trust”.

Il prequel sarà disponibile questa estate, ed ecco una piccola anteprima:

La breve clip vede due personaggi che camminano oltre alcune rocce mentre un’enorme struttura li sovrasta dall’alto. Potrebbero essere due dei Tanta, gli antagonisti contro cui Frey si scontra nel gioco principale.

Dopo un lungo viaggio in cui Forspoken ha dovuto anche subire un rinvio ora finalmente il mondo di gioco è nelle mani dei giocatori e, non solo, continua ad ampliarsi.

Una cosa che sarebbe dovuta succedere, ulteriormente, anche a The Last of Us con un DLC che era in programmazione ma che è stato cancellato alla fine.

A proposito di novità, anche Hitman ha svelato delle novità con un recente trailer. Il gioco stealth infatti si amplia con una nuova modalità di gioco, e una nuova offerta per i giocatori per ravvivare l’interesse nelle scorribande dell’Agente 47.