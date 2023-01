Hitman sta per tornare: ecco il trailer con una modalità di gioco inedita

L’ultima trilogia di Hitman è stata a suo modo iconica, perché ha permesso all’Agente 47 di tornare in forma smagliante.

Il terzo capitolo in particolare (lo trovate su Amazon) ha dimostrato come la nuova formula di gameplay di uno dei videogiochi stealth più iconici possa ancora funzionare.

L’episodio si era già aggiornato qualche mese fa con una missione a sorpresa aggiunta a diverso tempo dall’uscita, ma la saga cambierà ancora.

Proprio l’ultimo capitolo si trasformerà diventando una soluzione unica, che comprenderà i primi due episodi gratuitamente, in una formula molto particolare.

Come riporta Dualshockers, infatti, IO Interactive ha pubblicato un nuovo trailer per una delle nuove modalità di gioco che verranno introdotte nella nuova versione del gioco.

Hitman proporrà infatti la modalità Freelancer, che sarà disponibile per tutti i possessori di Hitman: World of Assassination a partire dal 26 gennaio.

Ecco il trailer:

IO Interactive descrive questa modalità come un’esperienza molto diversa dal solito tipo di gameplay.

Laddove il gioco principale può essere descritto come la “versione VIP dell’essere un assassino”, per citare il blog ufficiale, in cui il giocatore ha un’organizzazione che trova gli obiettivi e fornisce sia briefing dettagliati che equipaggiamento, l’Agente 47 ha qualcuno che si prende cura di gran parte del duro lavoro.

In Freelancer, invece, l’esperienza sarà più indipendente, in cui gran parte del lavoro che circonda l’essere un assassino viene messo nelle mani del giocatore.

I giocatori dovranno costruire e mantenere un arsenale di equipaggiamento, ma anche decidere cosa portare nelle missioni, soppesare i pro e i contro di avere una capacità di equipaggiamento limitata e il rischio di perdere equipaggiamento prezioso e difficile da trovare. Una modalità roguelike sicuramente affascinante.

È sicuramente interessante notare come il team di sviluppo non stia abbandonando il titolo, nonostante il prossimo progetto legato a 007 non sia senz’altro semplice da portare avanti.