Forspoken è stato rinviato di nuovo, ora c’è una data precisa (speriamo)

Più volte abbiamo dovuto raccontarvi del rinvio di Forspoken, e anche stavolta ci ritroviamo a dare un’altra notizia del genere.

Il nuovo titolo di Square Enix, che era già in preordine da tempo su Amazon, ha colpito subito la community per via del suo grande impatto dal punto di vista estetico.

Un mondo di gioco che, su PlayStation 5, ha lasciato tutti a bocca aperta non appena è stato pubblicato il primo trailer di gameplay.

Un titolo che più volte era stato rinviato nell’ultimo anno, e che anche stavolta Square Enix ha deciso di posticipare ma con una data precisa, almeno.

Con una nota pubblicata su Twitter, il team di sviluppo ha comunicato la data di uscita di Forspoken.

L’action rpg di Square Enix sarà disponibile a partire dal 24 gennaio 2023.

«A seguito delle discussioni in corso con i partner chiave, abbiamo preso la decisione strategica di spostare la data di lancio di Forspoken al 24 gennaio 2023. Tutti gli elementi di gioco sono ora completi e lo sviluppo è nella sua fase finale di rifinitura. Vorremmo ringraziarvi per il vostro continuo supporto e pazienza in questo viaggio. La vostra euforia per il gioco ci ispira ogni giorno e non vediamo l’ora di condividere di più su Forspoken con voi entro la fine dell’estate.»

A dimostrazione di quanto Square Enix tenga a questo progetto, il team di sviluppo ha deciso di prendersi del tempo per rendere Forspoken al meglio.

C’era chi pensava che potesse tardare ancora per colpa di Final Fantasy XVI, e chissà se quei “partner chiave” siano proprio gli studi che stanno sviluppando il JRPG?

Forspoken è sicuramente molto atteso, e nel caso abbiate perso qualche informazione sul titolo vi invitiamo a seguire la nostra guida dedicata con tutto quello che dovete sapere.

